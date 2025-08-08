Tarifaço traz mais incerteza fiscal do que pandemia, diz setor de máquinas

O tarifaço imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, traz mais incerteza fiscal ao setor de máquinas e equipamentos do que a pandemia de covid-19 causou em 2020, avaliou o presidente-executivo da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq), José Velloso, em entrevista ao Mercado Aberto de hoje, no Canal UOL.

Vamos comparar as duas crises. Lá na Covid, todo mundo sabia que um dia, demorou um ano e meio mais ou menos, mas um dia a gente ia sair daquele problema. Tinha o Butantan desenvolvendo vacinas, a gente sabia que uma hora a gente ia resolver o problema, porque era um problema de saúde pública e descobrir um antídoto para aquele vírus.

Agora, nós não sabemos nem se vamos sair do problema, porque agora eu tenho um relógio que está na contagem regressiva, com uma tarifa de 50%, o meu cliente lá, que vai pagar isso, ele começa a desenvolver outro fornecedor, e na hora que ele desenvolver outro fornecedor, não volta mais.

O que acontece? A empresa aqui do Brasil, que não tiver perspectiva, ou não estiver vendo o fundo do túnel, nem vai lançar mão desse pacote. Aí não vai ter problema fiscal.

José Velloso, presidente-executivo da Abimaq

Porque ele não vai lançar? Eu não vou pegar um empréstimo numa taxa de juros que aqui no Brasil, mesmo as taxas de juros do BNDES, que girem em torno de 20% ao ano, ou então eu vou colocar em casa um funcionário que eu não sei se ele vai voltar a trabalhar, porque se eu perder as exportações, eu não vou mais precisar de trabalhador.

O que acontece? Muitos empresários já vão tomar medida definitiva. Ele vai demitir o funcionário, ele não vai pegar o financiamento, ele vai diminuir a sua fábrica, e alguns vão até fechar o seu negócio aqui no Brasil.

É muito difícil fazer essa conta fiscal para o governo, porque nem 100% vai lançar mão desse auxílio se ele não tiver vendo luz no fundo do túnel.

