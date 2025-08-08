Leilão da Receita tem de carro por R$ 1.200 a trio de iPhones por R$ 7.000

A Receita Federal realiza na próxima terça-feira, dia 12, um leilão com 272 lotes de mercadorias apreendidas em São Paulo. Há opções de drones, notebooks, smartphones, videogames, guitarras e até mesmo automóveis.

O que aconteceu

O leilão é online e destinado a pessoas físicas e jurídicas. O período para início das propostas começou ontem e segue até o dia 11, segunda-feira, às 21h (de Brasília). A sessão para lances está marcada para o dia 12, às 10h.

A visitação acontece até hoje em diversos locais, especificados no edital, mediante agendamento. As mercadorias estão armazenadas nas cidades de São Paulo, Guarulhos, Bauru, Araraquara, São Bernardo do Campo, Barueri, Santos, Guarujá e Campinas.

Um dos destaques é o lote 88, com um Fiat Uno Mille 1996 a apenas R$ 1.200 de lance inicial. Há outros carros como um Honda Civic 2011 a partir de R$ 6.750 e um Gol City 2014/2015 com preço mínimo de R$ 5.100.

Para quem procura celulares, há uma vasta opção de aparelhos da Apple. O lote 82, por exemplo, inclui dois iPhones 15 e diversos acessórios por R$ 9.750, enquanto o lote 203 conta com três iPhones 15 e quatro fones de ouvido Airdots pelo valor inicial de R$ 7.000.

Como participar. As propostas devem ser feitas pelo site da Receita Federal, através do serviço "Sistema de Leilão Eletrônico", acessado via Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC). Os vencedores têm até 30 dias após o leilão para retirar os bens arrematados.

O que mais tem no leilão: