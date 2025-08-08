Quem são os nove bilionários mais velhos do mundo; dois são centenários

Duas pessoas que já completaram o 100º aniversário de vida estão presentes na lista dos bilionários da Forbes, atualizada em tempo real.

O que aconteceu

O norte-americano George Joseph, de 103 anos, é o bilionário mais velho do mundo. Dono de uma seguradora, ele tem fortuna estimada em US$ 2,2 bilhões (R$ 11,9 bilhões na cotação atual).

O outro centenário da lista é Robert Kuok, de 101 anos. Pessoa mais rica da Malásia e dono de redes de hotéis, ele tem patrimônio líquido de US$ 12,7 bilhões (R$ 68,8).

A lista atual de bilionários da Forbes conta com 3.090 pessoas. A faixa etária varia entre 98 e 103 anos entre os nove bilionários mais velhos.

Os 9 bilionários mais velhos do mundo

1. George Joseph

Imagem: Divulgação

Idade: 103 anos

Fortuna: US$ 2,2 bilhões de patrimônio líquido

Pais: Estados Unidos

Navegador de voo na Segunda Guerra Mundial, George Joseph tem sua fortuna ligada à empresa que ele fundou em 1962, a Mercury General, seguradora com US$ 5,5 bilhões em receitas anuais. Ele possui 35% da empresa, que oferece seguros automotivos, residenciais e contra incêndio

2. Robert Kuok

Imagem: Reprodução

Idade: 101 anos

Fortuna: US$ 12,7 bilhões

Pais: Malásia

Robert Kuok controla o Kuok Group, um conglomerado com atuação em hotéis, como a renomada cadeia Shangri-La Hotels e Resorts, de Singapura, além de investimentos em imóveis e commodities. Sua riqueza é avaliada em US$ 12,1 bilhões.

3. Nobutoshi Shimamura

Idade: 99 anos

Fortuna: US$ 2,2 bilhões

Pais: Japão

Shimamura construiu uma das principais redes de varejo de roupas do Japão, a Shimamura Co. A rede possui mais de 2.200 lojas no Japão, China e Taiwan. Ele se aposentou há mais de três décadas.

4. Alice Schwartz

Idade: 99 anos

Fortuna: US$ 1,9 bilhão

Pais: Estados Unidos

Com US$ 720 em economias, Alice Schwartz e seu marido fundaram a Bio-Rad Laboratories em Berkeley (EUA), em 1952. O laboratório comercializa dez mil produtos para pesquisa em ciências da vida e diagnósticos clínicos, com receitas de US$ 2,6 bilhões em 2024. Schwartz, que ficou viúva em 2012, deixou o conselho em 2022; seu filho, Norman, é o presidente e CEO.

5. Stephen Jarislowsky

Imagem: Reprodução / Forbes / PASCALE SIMARD / BLOOMBERG NEWS

Idade: 99 anos

Fortuna: US$ 1,6 bilhão

Pais: Canadá

Stephen Jarislowsky construiu a maior parte de sua fortuna como líder da Jarislowsky Fraser, empresa de gestão de investimentos que fundou em 1955. Ele deixou o cargo de CEO em 2012, mas permanece como presidente emérito da empresa e presidente da Fundação Jarislowsky.

6. Bernard Lewis e Família

Idade: 99 anos

Fortuna: US$ 1,5 bilhões

Pais: Reino Unido

Bernard Lewis fundou a varejista de roupas britânica River Island Fashion em 1948; hoje, ela vende online e possui lojas em vários países europeus. A empresa teve receitas superiores a US$ 900 milhões em 2022. Lewis e sua família também possuem um hotel em Palm Beach, na Flórida (EUA), e são investidores em desenvolvimento imobiliário.

7. Goh Cheng Liang

Imagem: Divulgação

Idade: 98 anos

Fortuna: US$ 14,9 bilhões

Pais: Singapura

Goh Cheng Liang acumula a maior parte de sua riqueza por meio de uma participação majoritária na Nippon Paint Holdings, do Japão, a quarta maior fabricante de tintas do mundo. Goh começou a produzir tintas em uma pequena fábrica em Singapura antes de formar parceria com a Nippon Paint, em 1962.

8. Jean Coutu e Família

Idade: 98 anos

Fortuna: US$ 3,8 bilhões

Pais: Canadá

Jean Coutu fundou a rede de farmácias canadense que leva seu nome. Em 2017, Coutu concordou em vender a empresa para o gigante europeu de supermercados Metro por US$ 4,5 bilhões em dinheiro e ações. Filho de um pediatra, ele abriu sua primeira farmácia em 1969, oferecendo preços baixos, bom atendimento ao cliente e horário estendido.

9. Wilma Tisch

Idade: 98 anos

Fortuna: US$ 2 bilhões

Pais: Estados Unidos

Wilma Tisch deve sua fortuna ao seu falecido marido Laurence e ao irmão dele, Bob, que fundaram a Loews Corp em 1946, uma holding que começou como uma empresa hoteleira e hoje atua em setores como seguros e energia, além de hotelaria.