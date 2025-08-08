Dólar e Bolsa rondam estabilidade com cenário externo no radar

O dólar e a Bolsa de Valores operam perto da estabilidade na manhã de hoje, em um pregão que deve ser marcado pela cautela dos investidores diante dos dados econômicos fracos dos Estados Unidos. No radar do mercado também estão balanços de empresas e reações globais ao tarifaço imposto pelo governo norte-americano sobre produtos brasileiros.

O que está acontecendo

Dólar ronda estabilidade. Às 10h12, a moeda norte-americana registrava leve avanço de 0,06%, vendida a R$ 5,426, próxima do patamar de fechamento de ontem, quando caiu 0,74%, a quarta queda da semana, a R$ 5,423. Já o dólar turismo, usado por quem viaja, recua 0,18%, cotado a R$ 5,635. Logo nos primeiros minutos da sessão, o dólar exibiu um viés de alta frente ao real, mas a divisa voltou a rondar os ajustes.

Estabilidade do dólar frente ao real segue movimentação global. No exterior, o índice MSCI Emerging Markets Currency Index está negativo em 0,10%, o que significa que, em média, o dólar tem um leve avanço, mas próximo da estabildiade também, em relação às moedas dos países emergentes. O DXY, que mede a força da moeda norte-americana contra uma cesta de seis moedas de mercados desenvolvidos, tem um ligeiro avanço de 0,15%, aos 98,24 pontos, no mesmo horário.

Bolsa abre em leve recuo, sem tendência definida. Às 10h22, o principal índice acionário da Bolsa de Valores recuava 0,16%, aos 136.311 pontos, depois de fechar em forte alta ontem de 1,48%.

Os ativos hoje seguem influenciados pelos dados econômicos fracos dos EUA. Os agentes financeiros mantêm no radar a política monetária do Fed (Federal Reserve, o banco central norte-americano).

Atenções ao pacote do governo em resposta ao "tarifaço". O vice-presidente e ministro, Geraldo Alckmin, confirmou que as medidas para mitigar o impacto do tarifaço já foram apresentadas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e devem ser anunciadas nos próximos dias; no mais tardar até a próxima terça-feira (12). Ontem, Alckmin avaliou como "boa" a reunião com Gabriel Escobar, encarregado de negócios da Embaixada americana no Brasil. Na próxima semana, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se encontra com o investidor Scott Bessent, em nova tentativa de reforçar o diálogo com Washington.

Brasil se aproxima da Índia em meio à ameaça de novas sanções. Lula e o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, conversaram por cerca de uma hora ontem, discutindo o tarifaço e a necessidade de maior cooperação econômica. A meta conjunta é ampliar o comércio bilateral para mais de US$ 20 bilhões até 2030. Lula confirmou que visitará a Índia no início de 2026. Antes disso, em outubro deste ano, Alckmin fará uma visita preparatória ao país.

Balanço positivo da Petrobras pode voltar a impulsionar Ibovespa hoje. O resultado financeiro mostrou que a estatal reverteu o prejuízo do trimestre anterior e lucrou R$ 26,65 bilhões no 2º trimestre. O balanço anunciou ainda o pagamento de R$ 8,66 bilhões em dividendos e juros sobre capital próprio (JCP). O valor, porém, veio abaixo das expectativas do mercado, que projetava cerca de R$ 12 bilhões.O resultado, que reflete maior produção e recuperação de margens, deve ser o principal fator a movimentar o pregão desta sexta-feira.

Temporada de balanços segue no radar. Além da Petrobras, o mercado acompanha hoje a divulgação dos resultados de M. Dias Branco (MDIA3), Paranapanema (PMAM3), PDG Realty (PDGR3) e Wilson Sons (WSON33).