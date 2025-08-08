Fraude no INSS: 800 mil ainda não pediram reembolso dos descontos ilegais

O governo afirma ter devolvido os descontos ilegais a 1,64 milhão de beneficiários do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) e revela que 800 mil aposentados e pensionistas ainda não se manifestaram para a adesão ao acordo.

O que aconteceu

Cerca de 800 mil beneficiários lesados ainda não solicitaram ressarcimento. Dos mais de 2,43 milhões de aposentados e pensionistas aptos a aderir ao acordo, somente 1,66 milhão relataram que foram vítimas do esquema fraudulento. A constatação da irregularidade é um dos critérios para receber a restituição.

INSS devolveu recursos a 1,64 milhão de aposentados e pensionistas. A estimativa apresentada corresponde a 98,5% dos que sofreram descontos indevidos nos benefícios. A fraude foi confirmada pela PF (Polícia Federal) em abril e resultou na troca de comando do instituto.

Podem firmar o acordo todos que constatarem os descontos indevidos. Para isso, é necessário também ter solicitado e não recebido um parecer das entidades associativas em até 15 dias úteis. Entram na lista dos ressarcimentos os descontos indevidos feitos entre março de 2020 e março de 2025.

Não é necessário entrar na justiça para garantir o ressarcimento dos valores. Quem já ingressou com uma ação judicial contra o INSS para reaver os descontos também pode aderir ao programa de ressarcimento. Para isso, é necessário abdicar da ação judicial e ainda não ter recebido o reembolso.

Como verificar descontos e pedir ressarcimento?

Passo 1: Abra o aplicativo do "Meu INSS" e faça o login na conta cadastrada no portal Gov.br.

Passo a passo para baixar o aplicativo Meu INSS Imagem: Reprodução

Passo 2: Na tela inicial, procure a opção "Consultar Descontos de Entidades Associativas"

Passo a passo para pedir ressarcimento de descontos indevidos na folha do INSS Imagem: Reprodução

Passo 3: Aguarde a abertura da tela com as informações

Passo a passo para pedir ressarcimento de descontos indevidos na folha do INSS Imagem: Reprodução

Na tela que aparecer, todos os descontos em folha são mostrados. Primeiro vêm o nome da associação, valor e período de descontos. Duas caixas de opção são mostradas, para que você clique em qual for o seu caso. Se você não tem nenhum desconto em folha, no lugar das informações aparecerá uma tela informando que não foram localizados registrados.

Passo 4: Insira dados e envie as informações

Passo a passo para pedir ressarcimento de descontos indevidos na folha do INSS Imagem: Reprodução

Após consultar todos os descontos e marcar se você os solicitou ou não. É necessário rolar até o final da página, onde você precisa colocar um telefone e um e-mail para contato. Segundo o INSS, com essas informações será possível acompanhar o andamento dos pedidos —além do próprio aplicativo e Central 135.

Depois que inserir os dados, é só clicar em "Enviar declaração". Uma nova tela vai se abrir com um código para você acompanhar o processo. O número é mais útil em caso de ligação para o telefone 135, já que a consulta pode ser feita diretamente no aplicativo "Meu INSS".