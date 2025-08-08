Topo

Economia

Fraude no INSS: 800 mil ainda não pediram reembolso dos descontos ilegais

INSS devolveu descontos irregulares a 1,64 milhão de beneficiários - Pinterest
INSS devolveu descontos irregulares a 1,64 milhão de beneficiários Imagem: Pinterest

Do UOL, em São Paulo (SP)

08/08/2025 12h27

O governo afirma ter devolvido os descontos ilegais a 1,64 milhão de beneficiários do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) e revela que 800 mil aposentados e pensionistas ainda não se manifestaram para a adesão ao acordo.

O que aconteceu

Cerca de 800 mil beneficiários lesados ainda não solicitaram ressarcimento. Dos mais de 2,43 milhões de aposentados e pensionistas aptos a aderir ao acordo, somente 1,66 milhão relataram que foram vítimas do esquema fraudulento. A constatação da irregularidade é um dos critérios para receber a restituição.

INSS devolveu recursos a 1,64 milhão de aposentados e pensionistas. A estimativa apresentada corresponde a 98,5% dos que sofreram descontos indevidos nos benefícios. A fraude foi confirmada pela PF (Polícia Federal) em abril e resultou na troca de comando do instituto.

Podem firmar o acordo todos que constatarem os descontos indevidos. Para isso, é necessário também ter solicitado e não recebido um parecer das entidades associativas em até 15 dias úteis. Entram na lista dos ressarcimentos os descontos indevidos feitos entre março de 2020 e março de 2025.

Não é necessário entrar na justiça para garantir o ressarcimento dos valores. Quem já ingressou com uma ação judicial contra o INSS para reaver os descontos também pode aderir ao programa de ressarcimento. Para isso, é necessário abdicar da ação judicial e ainda não ter recebido o reembolso.

Como verificar descontos e pedir ressarcimento?

Passo 1: Abra o aplicativo do "Meu INSS" e faça o login na conta cadastrada no portal Gov.br.

passo1 - Reprodução - Reprodução
Passo a passo para baixar o aplicativo Meu INSS
Imagem: Reprodução

Passo 2: Na tela inicial, procure a opção "Consultar Descontos de Entidades Associativas"

asdasd - Reprodução - Reprodução
Passo a passo para pedir ressarcimento de descontos indevidos na folha do INSS
Imagem: Reprodução

Passo 3: Aguarde a abertura da tela com as informações

asdasd - Reprodução - Reprodução
Passo a passo para pedir ressarcimento de descontos indevidos na folha do INSS
Imagem: Reprodução

Na tela que aparecer, todos os descontos em folha são mostrados. Primeiro vêm o nome da associação, valor e período de descontos. Duas caixas de opção são mostradas, para que você clique em qual for o seu caso. Se você não tem nenhum desconto em folha, no lugar das informações aparecerá uma tela informando que não foram localizados registrados.

Passo 4: Insira dados e envie as informações

asas - Reprodução - Reprodução
Passo a passo para pedir ressarcimento de descontos indevidos na folha do INSS
Imagem: Reprodução

Após consultar todos os descontos e marcar se você os solicitou ou não. É necessário rolar até o final da página, onde você precisa colocar um telefone e um e-mail para contato. Segundo o INSS, com essas informações será possível acompanhar o andamento dos pedidos —além do próprio aplicativo e Central 135.

Depois que inserir os dados, é só clicar em "Enviar declaração". Uma nova tela vai se abrir com um código para você acompanhar o processo. O número é mais útil em caso de ligação para o telefone 135, já que a consulta pode ser feita diretamente no aplicativo "Meu INSS".

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Economia

Leilão da Receita tem de carro por R$ 1.200 a trio de iPhones por R$ 7.000

Se tarifas forem anuladas, EUA sofrerão uma crise como a de 1929, diz Trump

Fraude no INSS: 800 mil ainda não pediram reembolso dos descontos ilegais

Três das 10 pessoas mais ricas nos EUA (e do mundo) são imigrantes

Após Petrobras abanonar produção, dependência de fertilizante russo dispara

Tarifaço traz mais incerteza fiscal do que pandemia, diz setor de máquinas

Dólar e Bolsa rondam estabilidade com cenário externo no radar

Ter programas de 'funcionários influencers' vale a pena?

Pagamentos do Auxílio Gás em agosto: veja aqui calendário completo

Quando será liberado 4º lote de restituição do Imposto de Renda? Veja data

Saque-aniversário do FGTS 2025: veja quando o seu estará disponível