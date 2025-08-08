Amanda Klein: Unir Brics contra tarifaço de Trump é ilusório

É uma ideia ilusória acreditar que uma manifestação conjunta do Brics contra o tarifaço de Donald Trump seja suficiente para resistir à medida, analisou a apresentadora Amanda Klein no Mercado Aberto de hoje. O presidente Lula (PT) planeja uma ação coordenada com os líderes do bloco para responder às tarifas impostas pelos Estados Unidos.

Lula ligou para o premiê indiano Narendra Modi, que, junto com o Brasil, ocupa o topo da punição tarifária de Trump: 50%. Eles conversaram sobre o multilateralismo e falaram em ampliar as trocas entre os dois países. Mas a Índia tem seus interesses e vai tentar reverter a sobretaxa americana. Parece ilusória essa perspectiva de que os países do Brics, juntos, poderão resistir ao imperialismo e ao isolacionismo americano.

Primeiro porque o Brics não é um bloco econômico ou comercial. É antes de tudo um ajuntamento político, menos alinhado do que Lula pretende. Segundo, porque cada país vai defender os seus próprios interesses. Rússia, China e Índia têm interlocução direta com a Casa Branca. Mais ainda, com o próprio Trump.

E são respeitados como grandes potências, cada uma com sua esfera de influência. Basta dizer que Putin tem um encontro programado para os próximos dias com o presidente americano, provavelmente no Oriente Médio.

Outra ameaça que paira sobre o Brasil são as investigações que correm nos Estados Unidos na seção 301 da lei de comércio, por práticas consideradas ilegais. São citados o desmatamento, a pirataria, o pix, controle das redes sociais e outros. Além disso, tem a escalada política contra Alexandre de Moraes e possivelmente outras autoridades.

Ontem, a embaixada americana no Brasil voltou a repostar uma mensagem com tom ameaçador escrita no dia anterior pelo subsecretário de diplomacia pública dos Estados Unidos. O post classifica Moraes como arquiteto da censura contra Bolsonaro e alerta outros ministros do STF para não fazerem o mesmo.

É nesse ambiente delicadíssimo e repleto de armadilhas que o Brasil precisa negociar para salvar boa parte do agronegócio e da indústria alvejados por uma guerra comercial/política que nada tem de racional ou de regular. São outras regras e outro jogo.

