Tirar CNH é mais caro no RS, e mais barato na PB; veja valores por estado

O Ministério dos Transportes divulgou um ranking com o custo médio para tirar a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) nos 26 estados do Brasil, além do DF. O órgão do governo federal tomou como base a categoria AB, que inclui carro e moto.

O que aconteceu

O valor para tirar a carteira de habilitação (CNH) no Brasil apresenta uma grande oscilação entre os estados. A variação chega a quase R$ 3 mil (veja mais abaixo).

O Rio Grande do Sul tem a CNH mais cara do país, com custo médio de R$ 4.951,35. Já o estado com menor custo para tirar a carteira de habilitação é a Paraíba, com R$ 1.950,40. Além da PB, só há mais um estado no país com o valor abaixo dos 2 mil: São Paulo, com R$ 1.983,90.

Os 5 estados com CNHs mais caras:

Rio Grande do Sul: R$ 4.951,35 Mato Grosso do Sul: R$ 4.477,95 Bahia: R$ 4.120,75 Minas Gerais: R$ 3.968,15 Santa Catarina: R$ 3.906,90

Imagem: Divulgação/Ministério dos Transportes

Vinte milhões de brasileiros dirigem sem habilitação e 32% ainda não se habilitaram devido ao alto custo, segundo mostra a pesquisa Perfil do Condutor Brasileiro, do Instituto Nexus, divulgada pelo Ministério dos Transportes.

Ainda segundo a pesquisa, 80% consideram a CNH cara ou muito cara. Já 66% dizem que o preço não condiz com o serviço entregue.

Entre os brasileiros com renda familiar de até um salário-mínimo, 81% não possuem habilitação. A taxa de não habilitados também é expressiva nas regiões Nordeste (71%) e no Norte (64%).

O preço elevado para se habilitar tem reflexos ainda na informalidade. Quase metade (49%) dos condutores não habilitados dizem que o custo é o principal motivo para não regularizarem a situação.

Governo quer reduzir burocracia e baratear processo

O governo planeja reduzir burocracias para a emissão da CNH, entre elas acabar com a obrigatoriedade da autoescola no procedimento. A mudança visa baratear o processo e incentivar a formalização das pessoas, segundo disse Renan Filho, ministro dos Transportes, em entrevista ao UOL News na semana passada.

O alto custo para conseguir a CNH poderia ser reduzido em mais de 80% com a retirada da obrigatoriedade de o condutor fazer aulas de direção e de conduta no trânsito em autoescolas e CFCs (Centros de Formação de Condutores), entre outras burocracias. O estudo para implementação da mudança já foi concluído pelo Ministério dos Transportes e agora será avaliado pelo presidente Lula.

Renan Filho apontou também que, ao baratear e desburocratizar o processo, o país pretende formalizar e incluir as pessoas, além de garantir mais segurança no trânsito.

O que diz a proposta

Aulas opcionais e sem carga mínima. Segundo a proposição do governo, as aulas teóricas para a obtenção de CNH nas categorias A (motocicletas) e B (veículos de passeio), que antes tinham uma exigência mínima de 20 horas-aula, passariam a ser opcionais e sem exigência de carga horária mínima.

Outra medida prevista afetaria as aulas práticas: o candidato não ficaria mais 'preso' à autoescola, e teria a opção de contratar um instrutor autônomo credenciado em um Detran (departamento estadual de trânsito) e na Senatran (Secretaria Nacional de Trânsito).

Proposta enfrenta resistência

A proposta de acabar com a obrigatoriedade de autoescola para tirar a CNH gerou reação negativa de representantes dos CFCs. A Feneauto (Federação Nacional das Autoescolas) demonstra preocupação com a medida, afirmando que, se ela for de fato por implementada, poderá representar o fim do setor.

Documento da entidade contestando o projeto fala sobre a possibilidade do "fechamento de mais de 15 mil autoescolas e o fim de 300 mil postos de trabalho, com supressão da educação no trânsito e negligência na emissão da CNH".