Plano para socorrer afetados por tarifaço está com Lula e sai até dia 12

O Plano de Contingência para socorrer os setores mais afetados pelo tarifaço imposto pelos Estados Unidos à importação de produtos brasileiros pode ser divulgado entre amanhã (8) terça-feira (12), disse hoje Geraldo Alckmin, vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

O que aconteceu

O plano para socorrer os setores afetados já está com o presidente Lula. "Terminou ontem tarde da noite o trabalho. O presidente vai bater o martelo e aí vai ser anunciado", afirmou Alckmin à imprensa.

Se não for amanhã, provavelmente [será anunciado] na segunda ou terça-feira.

Geraldo Alckmin, vice-presidente

O plano será voltado às empresas "mais afetadas". "As que têm uma exportação maior para os Estados Unidos", disse ele. "Porque a vida continua, e as empresas têm compromissos a serem cumpridos, garantindo o emprego e a atividade produtiva."

A outra missão ainda será "diminuir ou excluir ao máximo essa alíquota". "O diálogo, a gente nunca pode desistir. É perseverar, resiliência, mostrar que se é um perde-perde é uma coisa ruim também para os Estados Unidos, que vai encarecer os produtos americanos", afirmou sobre a tarifa de 50% (10% em abril e 40% a partir de agora).

O acordo com os EUA deve tratar dos motivos não tarifários para a sobretaxa. "Se tem problema não tarifário, vamos sentar, conversar e resolver. Data center, big tech, minerais estratégicos... Você pode construir uma pauta de conversa, entendimento para superar esse problema. Nós não criamos, mas vamos trabalhar para resolver", concluiu.

Uma reunião virtual está marcada para quarta-feira (13). O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, confirmou que vai conversar com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, para tratar do tarifaço. "Temos que normalizar as relações com informação e bons argumentos. E separar a discussão política, que não tem nada a ver com o Executivo federal brasileiro", disse.

Tarifaço já vale

A sobretaxa começou a valer ontem (6) no Brasil. Os 50% sobre a importação de produtos nacionais respeitará algumas datas descritas no decreto que o presidente americano Donald Trump publicou no dia 30 de julho.

Taxas impactam 95 categorias de produtos, que somam mais de 3,8 mil itens específicos. O número considera as vendas brasileiras para os EUA no ano passado, de acordo com a Comissão de Comercial Internacional dos EUA.

Brasil e Índia têm o maior percentual de tarifas extras. No último dia 30, o país recebeu um adicional de 40% sobre a tarifa extra de 10% anunciada em abril. Foram excluídos desse adicional, no entanto, 694 produtos brasileiros, como suco de laranja, aviões, castanhas, gás natural e fertilizantes. Essas e outras exceções equivalem a 45% dos produtos brasileiros exportados para os EUA, de acordo com os cálculos da Câmara Americana de Comércio no Brasil.

Trump relacionou a sobretaxa ao processo que o ex-presidente Jair Bolsonaro sofre no STF (Supremo Tribunal Federal). "A forma como o Brasil tratou o ex-presidente Bolsonaro, um líder altamente respeitado em todo o mundo durante seu mandato, inclusive pelos Estados Unidos, é uma vergonha internacional", escreveu o republicano ao mencionar a necessidade de se afastar da "relação de longa data e muito injusta" da política tarifária brasileira.