Quem são as dez mulheres mais ricas do mundo hoje, segundo a Forbes

Herdeira do Walmart, Alice Walton, de 75 anos, é a mulher mais rica do mundo na atualidade, segundo lista em tempo real da revista Forbes.

O que aconteceu

Alice é a única filha do fundador do Walmart, Sam Walton. Ela tem três irmãos, todos herdeiros da rede varejista que tem lojas no mundo todo. Contudo, após a morte do pai, em 1992, ela decidiu não se envolver nos negócios da família, ao contrário dos irmãos Robson Walton, John T. Walton e Jim Walton.

Alice Walton é a 16ª pessoa mais rica do mundo. Segundo a Forbes, a sua fortuna é de US$ 111,7 bilhões (cerca de R$ 610,8 bilhões), mesmo longe dos negócios.

Das dez mulheres mais ricas do mundo, sete residem nos Estados Unidos. França, Índia e Suíça também estão representadas no top 10.

As 10 mulheres mais ricas do mundo

1. Alice Walton

Imagem: Reprodução/Wikipedia

Idade: 75 anos

Fortuna: US$ 117,7 bilhões de patrimônio líquido

País: Estados Unidos

Única filha do fundador do Walmart, Sam Walton, Alice tem três irmãos, todos herdeiros da rede varejista que tem lojas no mundo todo. Contudo, após a morte do pai, em 1992, ela decidiu não se envolver nos negócios da família, ao contrário dos irmãos Robson Walton, John T. Walton e Jim Walton. Ela se dedica à filantropia e trabalha com curadoria de arte.

2. Francoise Bettencourt Meyers e Família

Imagem: Reprodução/Instagram @bettencourtmeyers

Idade: 72 anos

Fortuna: US$ 92,1 bilhões de patrimônio líquido

País: França

Neta do fundador da L'Oreal, Bettencourt Meyers e sua família possuem mais de um terço da gigante de produtos de beleza. Ela ocupou o primeiro lugar na lista das mulheres mais ricas por quatro anos seguidos, até 2023, antes de ser desbancada por Alice Walton.

3. Julia Koch e Família

Idade: 63 anos

Fortuna: US$ 74,2 bilhões de patrimônio líquido

País: Estados Unidos

A principal fonte de sua riqueza vem da herança de seu marido, David Koch, que faleceu em agosto de 2019. Julia e seus três filhos herdaram uma participação de 42% na Koch Industries, uma das maiores empresas privadas dos EUA que atua em setores como refino de petróleo, produtos químicos, papel e tecnologia. Ela e seus filhos ainda possuem uma participação minoritária no Brooklyn Nets, da NBA.

4. Jacqueline Mars

Imagem: Reprodução/Picpicx

Idade: 85 anos

Fortuna: US$ 39,2 bilhões de patrimônio líquido

País: Estados Unidos

Jacqueline herdou a fortuna de seu avô, fundador da Mars, empresa famosa por comandar marcas de confeitaria como Snickers, M&M's, Milky Way e Twix, além de atuar em segmentos de alimentos para animais de estimação, como Pedigree e Whiskas. Ela herdou sua parte da empresa após a morte de seu pai, em 1999.

5. Rafaela Aponte-Diamant

Imagem: Reprodução / Forbes

Idade: 85 anos

Fortuna: US$ 38,7 bilhões de patrimônio líquido

País: Suíça

Rafaela é co-fundadora e detentora de 50% da Mediterranean Shipping Company (MSC), a maior empresa de transporte marítimo do mundo. A magnata suíça é reconhecida como a mulher mais rica do mundo entre as bilionárias que construíram sua própria fortuna.

6. Savitri Jindal e Família

Imagem: Reprodução/Forbes

Idade: 75 anos

Fortuna: US$ 37,7 bilhões de patrimônio líquido

País: Índia

Terceira pessoa mais rica da Índia, Savitri Jindal é presidente do Grupo Jindal, que atua nas áreas de aço, energia, cimento, infraestrutura, mineração, petróleo e gás, fundado por seu marido. Após a morte do parceiro em um acidente de helicóptero em 2005, Savitri assumiu a liderança do conglomerado. Seus quatro filhos - Prithviraj, Sajjan, Ratan e Naveen - gerenciam divisões independentes da empresa, com Savitri controlando a participação de 20% deixada pelo marido.

7. Abigail Johnson

Idade: 63 anos

Fortuna: US$ 36,8 bilhões de patrimônio líquido

País: Estados Unidos

Abigail Johnson é presidente e CEO da Fidelity Investments, uma das maiores empresas de gestão de ativos do mundo, fundada por seu avô, em 1946. É considerada uma das pessoas mais influentes no setor financeiro global.

8. Miriam Adelson e Família

Imagem: Ethan Miller/Getty Images

Idade: 79 anos

Fortuna: US$ 35,2 bilhões de patrimônio líquido

País: Estados Unidos

Miriam Adelson é a viúva de Sheldon Adelson, ex-CEO e presidente da empresa de cassinos Las Vegas Sands, que faleceu aos 87 anos em 2021. Ela e sua família agora possuem mais da metade do império de jogos de azar listado na Bolsa de Valores de Nova York, que opera cassinos em Singapura e Macau. Uma das principais apoiadoras de Donald Trump, ela adquiriu uma participação majoritária no Dallas Mavericks, time da NBA, no fim de 2023.

9. MacKenzie Scott

Imagem: Michael Kovac/Getty Images

Idade: 55 anos

Fortuna: US$ 31,8 bilhões de patrimônio líquido

País: Estados Unidos

Mais jovem do top 10, MacKenzie Scott é ex-esposa do fundador da Amazon, Jeff Bezos, com quem foi casada por 25 anos. Em 2019, logo após anunciar os termos do divórcio, ela se comprometeu a doar pelo menos metade de sua riqueza ao longo da vida.

10. Marilyn Simons e Família

Idade: 74 anos

Fortuna: US$ 31 bilhões de patrimônio líquido

País: Estados Unidos

Marilyn Simons é viúva de Jim Simons, lendário matemático que faleceu em 2024 aos 86 anos. Ela preside a Fundação Simons, organização beneficente que fundou ao lado do ex-marido em 1994. A riqueza de Marilyn está ligada à herança de Jim, cuja fortuna foi construída por meio da Renaissance Technologies, uma das empresas de fundos de hedge mais bem-sucedidas do mundo.