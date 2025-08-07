Brasil precisa menos de petróleo russo que Índia, diz ex-chefe da Petrobras

Jean Paul Prates, ex-senador da República e ex-presidente da Petrobras, disse hoje que é muito mais fácil para o Brasil substituir a importação de petróleo da Rússia do que para a Índia, que ontem sofreu a imposição, pelos Estados Unidos, de uma sobretaxa de 25% sobre os produtos vendidos para o mercado norte-americano em retaliação à sua compra de óleo russo. Essa sanção levantou discussões sobre a possibilidade de o Brasil ser penalizado pelos EUA por também importar petróleo da Rússia.

Prates conversou com jornalistas antes de participar de um fórum de negócios realizado pelo grupo empresarial Lide, do ex-governador paulista João Doria, em Mumbai, na Índia.

O que aconteceu

Prates afirmou que, embora os dois países estejam sofrendo com taxações punitivas dos EUA, é necessário diferenciar o caso da Índia do Brasil. O petróleo da Rússia é importado pela Índia há muito tempo e corresponde a cerca de 70% do combustível consumido pelo país, e uma das duas principais refinarias indianas tem um importante sócio russo. Já o Brasil passou a importar diesel da Rússia a partir da invasão da Ucrânia, quando o país de Vladimir Putin passou a sofrer restrições internacionais para vender seu petróleo e o produto ficou "micado" e muito barato.

O diesel russo e de outros países é importado por algumas refinarias privadas localizadas em partes do Brasil onde o combustível da Petrobras não chega com o melhor preço, de acordo com Prates. Essa compra é feita especialmente no Maranhão e na região Norte do país. Muitas vezes, o petróleo russo é comprado por empresas (tradings) de outros países, como Suíça e EUA, e revendido para o Brasil.

O Brasil também importa petróleo de refinarias europeias, do Caribe e da África, segundo o ex-presidente da Petrobras. Assim, existe bastante suprimento no mercado para eventualmente substituir o petróleo russo.

Não se sabe, porém, se o Brasil também será sancionado por causa da compra de petróleo russo e se será necessário interromper essa importação, na opinião de Prates. É preciso fazer uma análise aprofundada da situação para não prejudicar a operação de quem negocia esse combustível no país nem deixar um mercado desabastecido. O governo federal brasileiro não poderia dar uma ordem para as empresas privadas pararem de importar o petróleo russo.

Justificativas para a guerra comercial

Na opinião de Prates, o petróleo russo e o processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por tentativa de golpe de Estado são usados pelos EUA como desculpas para sobretaxar comercialmente a Índia e o Brasil quando o seu objetivo, na verdade, é atingir o Brics. O grupo -- que tem como fundadores também a China, a Rússia e a África do Sul, está afrontando a hegemonia norte-americana e despertando a ira do presidente Donald Trump.



Nenhuma potência do mundo, na história, perdeu espaço sem brigar, sem lutar e sem tentar exercer o poder, às vezes até de forma exagerada e desproporcional ao que normalmente vinha fazendo. Então, da Pax americana, hoje sobrou fazer uma guerra comercial com os países e esperar que eles reajam das formas que puderem. Não é possível que o Trump não saiba, sendo presidente dos Estados Unidos da América, que um presidente da República no Brasil, qualquer que seja, não pode interferir em um processo que está sendo julgado no Supremo Tribunal Federal. É a mesma coisa que imaginar que alguém do Brasil pedisse a ele, Trump, para interferir num processo da Suprema Corte americana e dissesse, olha, agora você tem que liberar ou acusar ou condenar alguém. Essa é uma super cortina de fumaça, um pretexto para penalizar o Brasil. É um erro crasso, e ele sabe disso.

Jean Paul Prates, ex-senador e ex-presidente da Petrobras

Para Prates, a estratégia dos EUA é "suicida". A política dos EUA de sobretaxar seus parceiros comerciais é errada, na opinião do político, e vai prejudicar a economia do país, que terá que fazer mudanças em todo o seu portfólio de compras externas.



Ação dos EUA tende a fortalecer o Brics, afirmou Prates. A sobretaxação é uma reação ao fortalecimento do Brics e deverá levar a mais união ainda, segundo o político.

O encontro que estamos realizando aqui [em Mumbai] com empresários e autoridades do governo indiano, os diálogos que estamos tendo, são todos no sentido de nos redescobrir. Ou melhor, no caso da Índia, de nos descobrir mutuamente. Porque agora nós precisamos disso -- não é mais uma questão apenas de abrir novos mercados, de fazer novos negócios, é uma questão de necessidade, já que nós estamos no mesmo bloco. Já que estamos fazendo tanto sucesso que estamos incomodando a potência mundial, vamos então consolidar esse processo com China, África do Sul, com os novos membros do Brics.

Jean Paul Prates, ex-senador e ex-presidente da Petrobras

* A jornalista viajou à Índia a convite do Lide.