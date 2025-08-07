Projeto que amplia isenção do IR para R$ 5.000 ainda tramita

O projeto de lei aprovado hoje no Senado isenta do pagamento do Imposto de Renda quem ganha até dois salários mínimos, o que equivale a R$ 3.036.

Entenda

A isenção para quem ganha até dois salários mínimos já estava válida, mas o governo precisou atualizar a faixa com o reajuste do salário mínimo. Isso porque, em 2025 o mínimo subiu para R$ 1.518.

O projeto de lei aprovado (2.692/2025) repete o teor de uma medida provisória editada em abril pelo presidente Lula. A medida provisória perderia a validade na próxima segunda-feira (11). Com a aprovação, o texto segue para sanção presidencial.

Isenção para quem ganha R$ 5 mil

O texto aprovado hoje não é o mesmo da proposta que pretende isentar de IR quem ganha até R$ 5 mil. Esse projeto ainda precisa ser discutido na Câmara, e está sob relatoria do deputado Arthur Lira (PP-AL).

A previsão é votar a isenção de IR para quem ganha até R$ 5 mil em agosto. Antes do recesso parlamentar, o presidente da Câmara, deputado Hugo Motta (Republicanos-PB), disse que o projeto seria a prioridade da Casa no segundo semestre.

A proposta foi aprovada em julho na comissão especial da Câmara criada para discutir mudanças no Imposto de Renda. O relatório do deputado Arthur Lira (PP-AL) prevê que a perda de arrecadação seja compensada taxando pessoas com remuneração a partir de R$ 50 mil por mês. Agora precisa ser aprovado no plenário da Casa.

O relatório aprovado trouxe algumas mudanças propostas pelo relator Arthur Lira. O texto enviado pelo Planalto previa isenção parcial para quem ganha entre R$ 5.000 e R$ 7.000. O relator elevou o valor máximo para R$ 7.350. A alteração beneficia 500 mil contribuintes.

Cálculos estimam que a isenção significa perda de arrecadação anual de R$ 25,5 bilhões. A legislação obriga a apontar uma fonte de compensação para cada queda de receita. Lira manteve a sugestão do governo de cobrar de quem ganha mais.

O relator estabeleceu uma taxa mínima para quem ganha a partir de R$ 600 mil por ano. Está prevista uma progressão da alíquota chegando a 10% para rendimentos acima de R$ 1,2 milhão por ano. Como forma de exemplo, quem ganha R$ 900 mil anuais pagará 5% (R$ 45 mil).

Quase 10 milhões de brasileiros vão ser beneficiados com a isenção para quem recebe até R$ 5 mil. A estimativa foi apresentada pelo governo federal em março deste ano e considera os valores calculados com base na legislação atual. O Unafisco (Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil) sinaliza que o número de contribuintes isentos subirá para 58,2%, de 16,5 milhões para 26 milhões.

Em março deste ano, o governo federal disse que a isenção representa "justiça tributária". A avaliação considera a combinação entre a carga tributária sobre quem ganha menos e a correção da distorção do modelo atual. Ainda assim, a equipe econômica avalia que a carga tributária sobre pessoas jurídicas e físicas no Brasil continua abaixo da média internacional.

Tensão no Senado

A aprovação da isenção para até dois salários mínimos ocorreu em meio a clima de tensão. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), retomou os trabalhos hoje após os senadores bolsonaristas desocuparem o plenário da Casa. O projeto foi aprovado de forma simbólica.

Alcolumbre chegou ao Senado por volta das 11h e disse que ia "trabalhar". O chefe da Casa abriu a sessão do plenário sem comentar o motim e votou rapidamente o projeto.