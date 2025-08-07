Topo

Dólar tem leve queda, e Bolsa abre em alta com dados dos EUA e balanços

Colaboração para o UOL, em São Paulo (SP)

07/08/2025 10h55Atualizada em 07/08/2025 10h55

O dólar comercial abriu o pregão de hoje perto da estabilidade e a Bolsa de Valores em alta, com os investidores atentos a novos dados da economia dos Estados Unidos. O mercado também monitora os desdobramentos das novas tarifas anunciadas por Donald Trump e a divulgação dos balanços corporativos, com destaque para a Petrobras hoje, após o fechamento de mercado.

O que está acontecendo

Dólar comercial ronda estabilidade. Às 10h27, a moeda norte-americana vinha em leve queda de 0,08%, vendida a R$ 5,460, depois de fechar em forte queda ontem de 0,78%, a R$ 5,463 - o valor mais baixo, em quase um mês, desde o anúncio das tarifas extras de Trump. O dólar turismo, usado por quem viaja, opera estável.

Estabilidade acompanha mercado global. No exterior, o índice DXY, que mede a força do dólar contra uma cesta de seis moedas de mercados desenvolvidos, vinha em ligeiro recuo de 0,03%, aos 98,20 pontos, também próximo da estabilidade.

Ibovespa abre em alta. Já o principal índice acionário da Bolsa de Valores vem em alta de 0,63%, aos 135.383 pontos, depois de fechar com alta de 1,04%, aos 134.537 pontos.

Dados da economia dos EUA devem influenciar o dólar. Os agentes financeiros focam agora pela manhã em dados da economia norte-americana. O Departamento de Trabalho divulgou que a produtividade da mão de obra nos Estados Unidos subiu 2,4% no segundo trimestre de 2025 em relação ao primeiro, assim como os pedidos iniciais de seguro-desemprego, que somaram 226 mil na semana encerrada no dia 2 de agosto, uma alta sobre a leitura da semana anterior, revisada para 219 mil.

Por aqui, as tarifas comerciais dos EUA sobre o Brasil seguem no radar. O impacto foi limitado nos mercados, por causa do ambiente internacional: dados econômicos mais fracos nos EUA aumentaram as apostas de corte de juros pelo Fed (Federal Reserve, o banco central norte-americano), o que impulsionou o apetite ao risco global e favoreceu os emergentes.

O alívio, no entanto, é apenas temporário. A longo prazo, os efeitos do tarifaço podem ser profundos: segundo estimativas preliminares, o Brasil pode perder bilhões de reais em crescimento econômico, além de ver milhares de empregos ameaçados, especialmente em setores como indústria de transformação, agricultura e mineração. A tendência de maior protecionismo global também levanta dúvidas sobre a estabilidade do comércio internacional em 2025.

Outro movimento importante do governo americano acendeu um sinal de alerta no Brasil. Trump anunciou ontem uma tarifa extra de 25% sobre produtos da Índia, elevando para 50% a taxação total. Segundo ele, as importações indianas de petróleo russo estariam ajudando a financiar a guerra na Ucrânia. As tarifas passam a valer em 27 de agosto, com exceção para mercadorias já em trânsito. Além do impacto direto sobre a Índia, a decisão é vista como um recado a outros países que mantêm laços comerciais com Moscou, entre eles, o Brasil.

Na temporada de balanços, a Petrobras é o destaque do dia. A expectativa é o que o lucro líquido da companhia fique entre R$ 20,1 bilhões e R$ 22,4 bilhões, revertendo prejuízo de um ano antes. Apesar da queda frente ao 1º trimestre, o mercado se animou com a produção acima do esperado (2,9 milhões de barris/dia) e com a possibilidade de uma boa distribuição de dividendos. Também publicam balanços hoje: Alpargatas, Assaí, Azzas, B3, Energisa, Engie, Eztec, Fleury, Kepler Weber, Renner, Magalu, Movida, Petroreconcavo, Petz, Rumo, Stone, Tenda e Vivara.

