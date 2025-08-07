Topo

Notícias

CORREÇÃO-Assaí tem alta de 60% no lucro do 2º tri

07/08/2025 17h27

(Corrige receita líquida para R$19 bilhões em vez de R$20,9 bilhões, no 3º parágrafo)

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - O Assaí elevou seu lucro líquido a R$264 milhões no segundo trimestre, 60% acima do resultado registrado um ano antes, com melhora operacional e crescimento no faturamento do período, conforme balanço divulgado nesta quinta-feira.

Considerando ajustes, que excluem o reconhecimento de créditos fiscais de R$86 milhões no Imposto de Renda, o lucro líquido da empresa subiu 7,6%, a R$178 milhões.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado da rede de atacarejo subiu 11,8% no período, para R$1,08 bilhão, enquanto a receita líquida cresceu 6,3% na mesma comparação, para R$19 bilhões, dada a maturação de novas lojas e avanço de 4,6% das vendas "mesmas lojas".

O resultado financeiro do período veio negativo em R$565 milhões, um avanço de 20,7% em relação ao segundo trimestre de 2024, impactado pelo patamar elevado dos juros.

A alavancagem da empresa, representada pela relação entre dívida líquida e Ebitda ajustado, recuou a uma taxa de 3,17 vezes no segundo trimestre, contra 3,65 vezes um ano antes.

O Assaí reforçou nesta quinta sua projeção de abertura de 10 lojas este ano, com investimentos entre R$1 bilhão e R$1,2 bilhão, além de mais 10 inaugurações previstas no próximo ano.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

Tarcísio diz que Poderes têm que ceder e cita anistia como solução após reunião de governadores

Governistas acionam 5 deputados bolsonaristas por ocupação da mesa da Câmara; veja quais são

Trump e Putin podem se reunir na próxima semana, diz autoridade russa

Trump anuncia "cúpula de paz histórica" na 6ª entre Armênia e Azerbaijão

Canadense Victoria Mboko, de 18 anos, é campeã do WTA 1000 de Montreal

Após ser presa, stalker de dentista é internada em ala psiquiátrica em SC

Trump apresenta dados econômicos alternativos

STF aprova orçamento de R$ 1 bi para 2026 com mais gasto em segurança

Governadores de direita se unem em crítica ao STF e ao governo por tarifaço

Mega-Sena não tem ganhadores e prêmio acumulado vai para R$ 9 milhões

Jornal demite fotógrafo que registrou gesto obsceno de Moraes em estádio