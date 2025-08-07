CORREÇÃO-Assaí tem alta de 60% no lucro do 2º tri

(Corrige receita líquida para R$19 bilhões em vez de R$20,9 bilhões, no 3º parágrafo)

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - O Assaí elevou seu lucro líquido a R$264 milhões no segundo trimestre, 60% acima do resultado registrado um ano antes, com melhora operacional e crescimento no faturamento do período, conforme balanço divulgado nesta quinta-feira.

Considerando ajustes, que excluem o reconhecimento de créditos fiscais de R$86 milhões no Imposto de Renda, o lucro líquido da empresa subiu 7,6%, a R$178 milhões.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado da rede de atacarejo subiu 11,8% no período, para R$1,08 bilhão, enquanto a receita líquida cresceu 6,3% na mesma comparação, para R$19 bilhões, dada a maturação de novas lojas e avanço de 4,6% das vendas "mesmas lojas".

O resultado financeiro do período veio negativo em R$565 milhões, um avanço de 20,7% em relação ao segundo trimestre de 2024, impactado pelo patamar elevado dos juros.

A alavancagem da empresa, representada pela relação entre dívida líquida e Ebitda ajustado, recuou a uma taxa de 3,17 vezes no segundo trimestre, contra 3,65 vezes um ano antes.

O Assaí reforçou nesta quinta sua projeção de abertura de 10 lojas este ano, com investimentos entre R$1 bilhão e R$1,2 bilhão, além de mais 10 inaugurações previstas no próximo ano.