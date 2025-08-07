Amanda Klein: Decisões exageradas do STF turbinam oposição

Decisões exageradas do Supremo Tribunal Federal ajudaram a inflamar parlamentares da oposição, que realizaram um motim no Congresso e tentaram impedir o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), de assumir o controle da mesa do plenário, analisou a apresentadora Amanda Klein no Mercado Aberto de hoje, no Canal UOL.

O estado de anomia vem tomando conta da política, da justiça e das relações entre países. O motim encenado nos últimos dois dias pela oposição no parlamento resultou em cenas que lembravam simbolicamente o 8 de janeiro, com policiais legislativos a postos para fazer valer a retomada dos trabalhos no legislativo e o plenário transformado em bunker, sem acesso da imprensa ou de assessores dos deputados.

O extremismo não brotou nada. Ele se acentuou a partir de uma decisão - ou duas - decisões equivocadas do Supremo Tribunal Federal. As medidas cautelares contra Marcos do Val - sem a validação do senado - como manda a jurisprudência e a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro por descumprir medidas cautelares confusas, contraditórias e pouco razoáveis.

Embora o ministro Gilmar Mendes tenha apoiado Alexandre de Moraes publicamente, outros ministros no supremo relatam que neste caso, em particular, houve um racha e enfraquecimento interno do ministro. Sempre é bom primar pela prudência.

O resultado até aqui foi desastroso. Os ânimos políticos se acirraram, o judiciário perde credibilidade, dá munição desnecessária para acusação de perseguição contra Bolsonaro, às vésperas da conclusão de um processo robusto e repleto de provas de tentativa de golpe de estado.

