EUA vão tarifar chips importados em 100%, diz Trump

Os Estados Unidos cobrar uma tarifa de 100% sobre chips semicondutores importados, afirmou hoje o presidente Donald Trump.

O que aconteceu

A nova tarifa não será direcionada a nenhum país específico. "Todos os chips e semicondutores que chegassem aos Estados Unidos [serão tarifados]", disse ele a repórteres na Casa Branca, informa a agência de notícia Reuters.

As exceções serão às companhias instaladas em território americano. "Se você se comprometeu a construir [nos EUA], ou se está em processo de construção, como muitos estão, não haverá tarifa", disse Trump.

[Vamos cobrar] Tarifa de 100% sobre todos os chips e semicondutores que chegam aos Estados Unidos.

Donald Trump

Brasil será pouco afetado porque consome mais eletrônicos do que vende. O Brasil exportou US$ 8,5 milhões em semicondutores no ano passado, contra US$ 9,2 milhões em 2023, segundo o Mdic (Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços).

Ja as importações foram bilionárias. Em 2024, o Brasil importou R$ 6,3 bilhões em semicondutores.