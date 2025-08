Receita flexibiliza parcelamento de dívidas para Simples Nacional e MEI

A Receita Federal lançou ontem uma nova funcionalidade que permite aos contribuintes do Simples Nacional e Microempreendedores Individuais (MEIs) escolher a quantidade de parcelas no momento da solicitação para a regularização de dívidas.

O que aconteceu

Até então, a própria Receita Federal definia o número de parcelas de maneira automática, conforme o valor dos débitos. A diferença é que, a partir de agora, o contribuinte terá flexibilidade para escolher a quantidade de parcelas no momento da solicitação, de acordo com a sua realidade financeira.

O limite de parcelas segue o mesmo: até 60 vezes. Os valores mínimos por parcela também continuam iguais: R$ 300,00 para empresas do Simples Nacional e R$ 50,00 para MEIs.

A funcionalidade já está disponível no Portal do Simples Nacional e no Centro Virtual de Atendimento (e-CAC) da Receita Federal.