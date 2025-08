Quem são os 10 bilionários mais jovens do mundo hoje, segundo a Forbes

O alemão Johannes von Baumbach, de apenas 20 anos e herdeiro de uma gigante farmacêutica, é o bilionário mais jovem do mundo, segundo levantamento da revista Forbes atualizado em tempo real.

O que aconteceu

Johannes von Baumbach tem um patrimônio de US$ 5,7 bilhões, cerca de RS 31,2 bilhões na cotação atual. Ele tem outros irmãos, e todos estão na lista da Forbes com fortunas declaradas no mesmo valor. São eles: Maximiliano, 27, Katharina, 25, e Franz, 24.

Cinco da lista são da Alemanha, sendo três da família von Baumbach. Itália (2), Coreia do Sul (2) e França completam o top 10 de bilionários mais jovens do mundo.

Os 10 bilionários mais jovens do mundo

1. Johannes von Baumbach

Idade: 20 anos

Fortuna: US$ 5,7 bilhões de patrimônio líquido (R$ 31,2 bilhões)

País: Alemanha

O jovem é parte da família dona da Boehringer Ingelheim. A empresa foi fundada em 1885 pelo químico Albert Boehringer. A vida da empresa começou com o fornecimento de matérias-primas para a indústria têxtil e alimentícia e, com o passar dos anos, o negócio cresceu e hoje conta com 53 mil funcionários no mundo todo. Johannes esquia de forma profissional na Áustria desde 2015, quando tinha 9 anos.

2. Clemente Del Vecchio

Imagem: Reprodução/Facebook

Idade: 21 anos

Fortuna: US$ 6,8 bilhões de patrimônio líquido (R$ 37,2 bilhões)

País: Itália

Clemente deve sua riqueza aos seus 12,5% de ações da empresa Delfin, com participações na EssilorLuxottica, a empresa de óculos dona das marcas Arnette, Ray-Ban e Persol, além de fabricante dos acessórios de Chanel, Burberry, Prada, Giorgio Armani, Ralph Lauren, Versace, Tiffany & Co., Ferrari, Dolce & Gabbana, entre outras grifes de luxo.

O jovem não tem nenhuma atuação na EssilorLuxottica. Ele e o seu irmão, Luca (8º colocado na lista), são herdeiros da união de seu falecido pai (que morreu em 2022) com a ex-diretora de relações com investidores da empresa, Sabina Grossi.

3. Kim Jung-youn

Kim Jung-Ju, fundador da Nexon, morreu em 2022 e deixou fortuna para as filhas Imagem: Divulgação / Forbes EUA

Idade: 21 anos

Fortuna: US$ 1,6 bilhão de patrimônio líquido (R$ 8,7 bilhões)

País: Coreia do Sul

Jung-Youn não exerce nenhum papel, mas ela e a irmã (7ª colocada na lista) possuem aproximadamente 9% das ações da desenvolvedora de jogos Nexon, que herdaram do pai falecido. Gamers em mais de 190 países jogam mais de 80 games da companhia em tempo real, entre eles sucessos como MapleStory, KartRider e Dungeon & Fighter.

4. Kevin David Lehmann

Idade: 22 anos

Fortuna: US$ 4,2 bilhões de patrimônio líquido (R$ 23 bilhões)

País: Alemanha

Kevin herdou a fortuna depois que seu pai entregou a ele em 2017, quando tinha apenas 14 anos, 50% das ações da dm-drogerie markt, a rede de drogarias líder na Alemanha. Seu pai havia começado a investir na marca em 1974, um ano depois de sua fundação. Atualmente, a empresa possui 4.120 farmácias pela Europa. No entanto, nem o pai ou o filho estão envolvidos na operação da drogaria atualmente, segundo a Forbes.

5. Luca Del Vecchio

Idade: 23 anos

Fortuna: US$ 6,8 bilhões de patrimônio líquido (R$ 37,2 bilhões)

País: Itália

Luca é herdeiro da EssilorLuxottica assim como seu irmão, presente no top 10, através da Delfin. A holding deu a eles não apenas a riqueza do mercado dos óculos de luxo, mas também das participações no banco UniCredit e na seguradora Generali. Ele não tem papel ativo nas companhias.

6. Kim Jung-min

Idade: 23 anos

Fortuna: US$ 1,6 bilhão de patrimônio líquido (R$ 8,7 bilhões)

País: Coreia do Sul

Irmã mais velha de Jung-Youn, ela também possui cerca de 9% da companhia de games Nexon, herdados após a morte do pai, o fundador Kim Jung-Ju, em 2022. A Nexon não só foi pioneira no mercado de games gratuitos, como também lidera a indústria em jogos de RPG online para múltiplos jogadores (MMORPGs).

7. Franz von Baumbach

Idade: 24 anos

Fortuna: US$ 5,7 bilhões de patrimônio líquido (R$ 31,2 bilhões)

País: Alemanha

Franz é o segundo mais novo herdeiro da Boehringer Ingelheim, sendo mais velho que Johannes, que encabeça esta lista.

8. Remi Dassault

Idade: 24 anos

Fortuna: US$ 2,4 bilhões de patrimônio líquido (R$ 13,1 bilhões)

País: França

A fortuna de Remi vem de uma miscelânea de negócios de família. Seu bisavô era um sobrevivente do Holocausto que inventou um propulsor utilizado pela Força Aérea da França durante a Primeira Guerra e, posteriormente, fundou a companhia que se tornaria a gigante aeroespacial Dassault Aviation.

Remi possui cerca de 4,1% das ações deste negócio que herdou com a morte de seu pai em 2021, além de 2,5% das ações da empresa de software Dassault Systèmes.

9. Maxim Tebar

Idade: 24 anos

Fortuna: US$ 1,2 bilhão de patrimônio líquido (R$ 6,5 bilhões)

País: Alemanha

Tebar deve sua fortuna a uma participação na Stihl, uma das principais fabricantes de serras-elétricas e outras ferramentas elétricas. A companhia foi fundada em 1926 por Andreas Stihl, que construiu a primeira motosserra operada por duas pessoas. Atualmente, a fabricante está presente em mais de 160 países e o negócio segue apenas nas mãos da família.

10. Katharina von Baumbach

Idade: 25 anos

Fortuna: US$ 5,7 bilhões de patrimônio líquido (R$ 31,2 bilhões)

País: Alemanha

Katharina é a terceira mais jovem herdeira da fortuna do laboratório alemão Boehringer Ingelheim. Com três irmãos, ela é a única mulher entre os jovens herdeiros.