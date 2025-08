Brasil busca pressão de governadores dos EUA contra tarifaço de Trump

A ApexBrasil (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos) tem mapeado os impactos do tarifaço dos Estados Unidos em cada estado norte-americano para tentar que os governos locais pressionem a gestão Donald Trump contra a taxação.

O que aconteceu

Hoje começou a valer a taxa adicional de 40% sobre os já sujeitos a uma tarifa de 10%, elevando o total para 50%. Na semana passada, o presidente dos EUA, Donald Trump, tirou cerca de 700 itens. Entre eles, estão produtos alimentícios como castanhas, polpa e suco de laranja de laranja, aço, carvão, cobre, cabos, entre outros.

A Apex faz o mapeamento da entrada dos produtos e procura as entidades. O objetivo é que essas organizações brasileiras e norte-americanas, como a Amcham Brasil (Câmara Americana de Comércio para o Brasil), atuem junto a governos estaduais e parlamentares para pressionarem Trump.

Mirando o problema interno. "Quando você põe uma tarifa para o que entra nos Estados Unidos, você está criando um problema interno", argumenta Jorge Viana, presidente da ApexBrasil. "Um estado que tem uma atividade industrial que depende de um produto que vem do Brasil, e agora o produto ficou 50% mais caro, é um problema para eles também. É problema para quem vende? Claro, porque pode ser que eles tenham que parar de vender. Mas o problema é mais grave, é [também] do outro que está lá. É nesse sentido que a gente está trabalhando."

Representantes nos EUA ajudam. "Nós estamos acompanhando tudo, para onde vai a manga, para onde vai o pescado, para a gente trabalhar com os nossos escritórios", explicou Viana. A ApexBrasil tem hoje três escritórios nos Estados Unidos (Miami, Los Angeles e Nova York) e enviou uma presença física para Washington, capital do país, para atuar neste sentido.

Ele deu como exemplo a brasileira Embraer. "Ela tem uma base industrial na Flórida. Vai [conversar com autoridades locais e] dizer: 'Como é que vai ficar? Vai parar a produção? Vai demitir funcionários?'". O Brasil tem muitos, muitos funcionários lá, porque tem muitas empresas nossas trabalhando lá."

As reuniões diretas entre ApexBrasil e governos estaduais ainda não começaram, mas Viana diz que é "natural" que aconteçam. "Os governos locais, como a Califórnia, vão ter que ir lá no Casa Branca, dizendo: 'Olha, tá prejudicando o meu estado", como aconteceria aqui."

Petista, Viana aproveitou a deixa para provocar o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). "Não tem muro para ele. Ele tem que estar de um lado: ou ele vai ficar lá do lado dos aliados dele, que estão fazendo as sanções, ou ele vai ter que vir para o lado do Brasil, defender a soberania do Brasil, as empresas do Brasil, senão ele vai trabalhar contra São Paulo. Porque São Paulo tem 30% das exportações [para os EUA]."

Diversificação de mercados

Outro ponto que a agência tem procurado avançar é na diversificação de mercados. "A gente [tem de] abrir alternativa para as empresas brasileiras, para os produtos brasileiros que têm os Estados Unidos como mercado", afirma Viana.

Uma das principais alternativas é a China. Principal parceiro comercial do Brasil, o país importou do Brasil US$ 136,3 bilhões em produtos em 2024. "Uma boa alternativa para esse momento, para muitos produtos. A China é extraordinária."

O desafio é a diversificação de produtos. Segundo a própria Apex, 80% das importações do país são concentradas em três itens: soja (US$ 40 bilhões), petróleo (US% 20 bilhões) e minério de ferro (US$ 20 bilhões). "[Por isso] é muito importante o comércio com os Estados Unidos e com a Europa: pelo volume e pela qualidade também do comércio", avaliou.

Impacto do tarifaço

O governo federal estima que 35,9% das exportações brasileiras para os Estados Unidos serão impactadas pelo tarifaço. Isso representa que um total de US$ 14,5 bilhões em vendas externas de produtos brasileiros para o mercado americano passará a ser taxado em 50%.

Ficarão fora da nova taxação 44,6% dos produtos vendidos para os EUA. A fatia corresponde, segundo a governo, a US$ 18 bilhões, levando em conta as vendas do ano passado. Número está próximo ao que havia sido estimado pela Amcham Brasil (Câmara Americana de Comércio para o Brasil), de 43,4%.