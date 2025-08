Novo fundo de investimentos levará crédito a empreendedores na Amazônia

O Fundo Estímulo lançará um novo fundo de investimentos de impacto social, o Fundo Estímulo Amazônia, para oferecer crédito a pequenas e médias empresas na região da Amazônia Legal. O objetivo é unir investidores tradicionais, empresas e dinheiro vindo de filantropia para desenvolver empreendedores e a região.

O que acontece

A ideia é oferecer um crédito barato para empresas com média de 10 funcionários e faturamento de R$ 10 mil a R$ 400 mil por mês. Não há exigência para o empreendedor de apresentar bens ou imóveis como garantia do empréstimo. "O objetivo é fazer com que o dinheiro chegue nas pessoas que precisam. Ao oferecer crédito, as pessoas têm renda e geram empregos formais. Assim, pessoas têm mais oportunidades e saem de áreas ilegais e informais, como garimpo e desmatamento", afirma o CEO do fundo de impacto Estímulo, Vinicius Poit, ex-deputado federal por São Paulo pelo Novo.

Os investimentos voltados para a região da Amazônia começaram a ser estruturados no final de 2024. Atualmente, a empresa está finalizando a captação da cota subordinada e iniciando a estruturação do veículo. O objetivo é que o fundo já esteja rodando para a COP 30, 30ª Conferência das Partes da UNFCCC que ocorrerá em Belém, PA, em novembro. "Queremos que o investidor entenda que um investimento de impacto não é doação, tem como ficar de pé", afirma.

Investimentos e filantropia

A estrutura do fundo de impacto Estímulo é de um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios).

Esse não é o primeiro fundo criado pela Estímulo. Há um fundo voltado para todo o Brasil e outro específico para o RS.

Em outros fundos, o capital é misto: há dinheiro vindo da filantropia, de grandes bancos e empresas e, agora, o objetivo é alcançar o investidor tradicional. Nesses dois, há cotas subordinadas, de dinheiro filantrópico vindo de doações de empresas e pessoas endinheiradas, e cotas sênior, para investidores tradicionais. Se o fundo tiver prejuízo, quem perde são os cotistas subordinados. Assim, os investidores podem ter mais segurança. A cota subordinada do Fundo Brasil rendeu a inflação em 2024. Para os investidores sênior, o rendimento é de 105% do CDI.

Parte dos parceiros também oferece serviços de maneira pró-bono. A gestora do fundo é a Galápagos, que realiza esse trabalho de forma pró-bono. O escritório Pinheiro Neto estabeleceu a estrutura legal do fundo, e o Serasa e a Neoway são parceiros para acessar dados de crédito e de inteligência - inicialmente, a Neoway também fez isso de forma pró-bono, o que não acontece mais. A KPMG contribuiu com a contabilidade financeira, o que hoje é feito pela PwC, entre outros parceiros.

Começou na pandemia

A empresa começou em 2020, com investimento de R$ 60 milhões. A iniciativa partiu de Eduardo Mufarej, ex-sócio da Tarpon, fundador da Good Karma Partners e líder no Just Climate - braço de empresa de investimentos que tem Al Gore, ex-vice-presidente americano e ativista ambiental como sócio.

Reuniu interessados em oferecer crédito a empreendedores. A operação foi estruturada sob a gestão de Azor Barros, primeiro CEO do fundo, e entre os co-fundadores estão nomes como Abilio Diniz, Ticiana Rolim Queiroz, Eugênio Mattar, Rubens Menin, José Caetano Lacerda, Roberto Lombardi, Neca Setúbal e membros da família Ferreira Lopes. Além disso, organizações como o Movimento Bem Maior e a B3 Social e empresas como Energisa, Engie, Vale, Dasa e Stone, além de bancos como BTG Pactual, Santander, BMG, entre outros, também participam como investidores ou parceiros.

Oferecer crédito é mais sustentável que doações. As pequenas e médias empresas "são um nicho invisível, entre o MEI e as empresas grandes, mas que correspondem a mais de 70% dos empregos gerados no país, mas tem pouco acesso a crédito", diz Poit. A iniciativa registrou apenas 3% de inadimplência em 2021.

No ano passado, foi criado um fundo exclusivo para empresas afetadas pelas inundações no Rio Grande do Sul. O Fundo Estímulo Retomada RS teve aporte de R$ 39,1 milhões, e os bancos Itaú e Banrisul entraram com capital na cota subordinada. Esse fundo foi distribuído pelo private banking do Itaú

É voltado a empresas que normalmente têm pouco acesso a crédito. Segundo Poit, as pequenas empresas são um público pouco olhado pelos grandes bancos, já que toda a estrutura é voltada para os clientes que trazem mais rentabilidade. Por isso, o fundo faz a análise de crédito. "Não é possível usar estratégias tradicionais para avaliação de crédito, porque é necessário ver caso a caso, como quem exatamente foi afetado pelas inundações.".

Atrair investidores

Se de um lado o objetivo é chegar no empreendedor que precisa de capital, do outro é alcançar investidores dispostos a aplicar seu dinheiro no fundo. Por isso, em 2024, a empresa entrou na plataforma do BTG e, em 2025, na XP.

O investimento mínimo depende da plataforma. O Fundo Brasil está nas plataformas digitais. No BTG o investimento mínimo é de R$ 1 mil e na XP, R$ 50mil. O Fundo Amazônia está em estruturação e o Fundo Retomada está sendo distribuído pelo private do Itaú. O fundo também alcançou fundos de previdência, como as gestoras Fiduc e Rio Bravo, além do fundo de previdência privada da Volkswagen.

Até agora, o Estímulo aprovou R$ 360 milhões em crédito sem garantias para 5.500 empreendedores, com um ticket médio de R$ 66 mil e uma taxa média mensal de juros de 1,33%, abaixo da média das taxas do mercado. Os tomadores de crédito estão em 800 cidades brasileiras, e 92% estão localizados em áreas consideradas de baixa renda, segundo o IBGE. 35% tiveram acesso ao crédito pela primeira vez, e 29% são mulheres.

Entre as inspirações, está o economista, empreendedor social, banqueiro e vencedor do Prêmio Nobel da Paz em 2006, Muhammad Yunus, fundador do Grameen Bank em 1983, que oferecia microcrédito em Bangladesh e ajudou a diminuir a pobreza na região.