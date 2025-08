Índia se sente traída, mas seguirá negociando, diz governo

A Índia se sente traída por receber uma tarifa adicional de 25% de um país amigo como os EUA, mas seguirá paciente e negociando, segundo uma alta autoridade do governo indiano disse com exclusividade ao UOL. Para o governo, os EUA se prejudicam também com as taxas, que devem fazer escassear produtos importantes no mercado americano e crescer a inflação.

O que aconteceu

A Índia considera frustrante ser taxada em mais 25% pelos EUA, com quem sempre teve boa relação. A sensação é de traição, disse um alto oficial do governo logo após a notícia da tarifa adicional.

O governo indiano diz que continuará negociando para reduzir as tarifas impostas por Donald Trump. A estratégia, neste momento, é não ser provocativo, mas buscar entendimento, segundo o oficial.

A estratégia dos EUA de taxar tão duramente países amigos como Brasil e Índia tende a prejudicar os próprios americanos, segundo essa autoridade. Muitos produtos que são fornecidos por Brasil e Índia vão começar a faltar nos EUA, e a inflação deve subir.

O presidente americano, Donald Trump, determinou a aplicação de uma taxa adicional de 25% sobre produtos importados da Índia pelos EUA em retaliação pelo fato de o país comprar petróleo da Rússia. Com essa medida, a Índia se juntou ao Brasil como país que recebe as piores tarifas sanções de Trump.

Enfrentar tarifas tão altas por parte dos EUA tende a fortalecer os Brics, na avaliação do governo indiano. Os países do grupo tendem agora a procurar fazer mais negócios entre si e buscar outros mercados para seus produtos, segundo a mesma autoridade.

Perguntado sobre o estilo de negociação de Trump, que disse se orgulhar de ser agressivo para conseguir melhores negócios, a autoridade disse que isso não é o que se espera de um presidente de uma nação. Como homem de negócios, Trump até pode pressionar duramente seus parceiros de negócios, mas, como presente tamanha animosidade é prejudicial para os interesses do país e dos seus cidadãos, segundo esse representante do governo indiano.