Haddad diz que oposição atrapalha país e que teme ação de Eduardo nos EUA

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que a oposição está atrapalhando o país e pediu que empresários e governadores trabalhassem para distender as tensões entre o Brasil e os EUA. Haddad também falou sobre o plano de ajuda a empresas afetadas pelo tarifaço e que já tem reunião marcada com o secretário do Tesouro dos EUA.

O que aconteceu

Haddad afirmou que se preocupa com a atuação de Eduardo Bolsonaro nos EUA. "Confesso preocupação com a ação da família Bolsonaro nos Estados Unidos. Hoje tem uma entrevista muito forte da família Bolsonaro, do Eduardo, ameaçando agora o Congresso Nacional e dizendo que o empresariado brasileiro do agro não está em contato com ele pedindo um arrefecimento das tensões entre os dois países", afirmou em entrevista coletiva na manhã de hoje.

É o único país do mundo que tem uma força política interna em Washington trabalhando contra o interesse nacional. Tem algum indiano fazendo isso? Tem algum chinês fazendo isso? Tem algum russo fazendo isso? Tem algum europeu fazendo isso? Não. Fernando Haddad, ministro da economia

Oposição afeta o país

Haddad afirmou que a oposição trabalha para atrapalhar o país. Hoje, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) afirmou, em entrevista ao jornal O Globo, que trabalha para que os EUA aumentem as sanções sobre o Brasil.

Eles estão dizendo que vão atrapalhar o país. Eles estão anunciando isso. Tem uma entrevista no jornal de um líder da oposição da extrema direita brasileira dizendo que vai fazer o possível para continuar atrapalhando o país. Fernando Haddad, ministro da Fazenda

Segundo ele, governadores da oposição também deveriam trabalhar para reverter as tarifas.

Isso tem que envolver os governadores de oposição, porque aqui não se trata mais de situação de oposição. Os Estados estão sendo afetados. Então, os governadores que têm proximidade com a extrema-direita, eles têm que fazer valer as prerrogativas do seu mandato. Não é fingir que não tem nada acontecendo, se esconder embaixo da cama e desaparecer.

Empresários também deveriam fazer pressão com governadores e políticos da oposição. "O empresariado, além de vir para Brasília, tem que conversar com a oposição, tem que passar a mão no telefone e ligar para a turma que quer ver o circo pegar fogo e parar com isso", afirmou.

Plano de ajuda das empresas tem foco no pequeno produtor

O ministro disse que o plano de socorro a empresas afetadas pelo tarifaço imposto pelos EUA terá foco nas pequenas empresas.

Nós vamos ter um plano muito detalhado para começar a atender, sobretudo, aqueles que são pequenos e não têm alternativas à exportação para os Estados Unidos, que é a preocupação maior do presidente, o pequeno produtor.

O projeto sairá hoje do Ministério da Fazenda. Segundo Haddad, o presidente Lula pediu ainda um detalhamento sobre a situação específica das empresas, o que será feito pelo MDIC. O anúncio formal do plano ainda não tem data para acontecer e depende do presidente Lula. "Lula vai julgar a conveniência, mas possivelmente terá que ser uma medida provisória para entrar em vigor imediatamente", declarou.

Reunião com secretário do Tesouro está marcada

O ministro terá uma reunião remota com secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, na próxima quarta-feira, dia 13.