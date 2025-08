É importante que Pix permaneça como infraestrutura pública, diz Galípolo

O presidente do Banco Central Gabriel Galípolo disse hoje que o Pix é estratégico para o país e que deve permanecer como infraestrutura pública. "O Pix se revela uma infraestrutura estratégica e crítica para o país. É uma segurança para o país que ele seja gerenciado e administrado para o Banco Central", disse.

Galípolo fez a declaração durante o evento Blockchain Rio, que ocorre no Rio de Janeiro.

O que ele disse

Pix é importante como infraestrutura pública, caso contrário poderia haver conflito de interesses. "É muito importante que o Pix permaneça e vai permanecer como uma infraestrutura pública digital que foi desenvolvida pelo Banco Central. Se a gente tivesse qualquer tipo de incumbente sendo gestor do Pix, vocês imaginam os conflitos de interesse que a gente poderia ter a cada decisão de se incluir ou retirar um novo participante do sistema", disse.

Não há rivalidade entre o Pix e outras soluções bancárias, segundo o presidente do BC. Galípolo apresentou dados de um levantamento do Banco Central, feito em 2021 e 2024, a respeito do uso de meios de pagamentos pela população. Os dados mostram um aumento na bancarização de clientes após a criação do Pix.

A curva do total de clientes bancarizados com operações ativas e de usuários do Pix tem uma semelhança muito grande. Isso significa que o Pix produziu bancarização, incluiu pessoas no sistema. A velocidade e a taxa de crescimento dos cartões de débito e pré-pago e do cartão especial, após o advento do Pix, apresenta uma taxa de crescimento maior do que antes do advento do Pix. o que elimina qualquer ideia e qualquer possibilidade de que você tem uma rivalidade ou que um estaria canibalizando o outro. Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central

Banco Central prepara outras soluções, como o Pix em garantia. Dentre as novidades citadas pelo presidente do BC estão o Pix por aproximação - já disponível -, o Pix automático, que funcionará como um débito automático e permitirá a contratação de serviços por assinatura por quem não tem cartão de crédito; o Pix parcelado e o Pix em garantia. Este último, "vai permitir que fluxos futuros de Pix possam ser dados em garantias e operações de crédito, melhorando a qualidade do colateral e reduzindo o custo de crédito", disse Galípolo.

Pix é alvo de questionamento dos Estados Unidos. A defesa de Galípolo para que o Pix permaneça como uma tecnologia pública ocorre em meio ao questionamento do governo dos Estados Unidos. O documento que detalha a investigação comercial aberta pelo governo dos Estados Unidos contra o Brasil inclui o Pix como uma possível prática desleal do país em relação a serviços de pagamentos eletrônicos.