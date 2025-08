Dólar cai a R$ 5,48, e Bolsa tem alta em dia de tarifaço e balanços

O dólar abriu o pregão em queda e a Bolsa de Valores em alta hoje, dia em que a tarifa adicional de 40% dos Estados Unidos entram em vigor sobre os 10% anunciados em abril sobre os produtos do Brasil.

Apesar do tarifaço de 50%, o impacto inicial da política comercial de Donald Trump já está precificada e o mercado monitora eventuais avanços nas negociações entre os governos brasileiro e norte-americano, assim como falas do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e a continuidade dos balanços das empresas.

O que está acontecendo

Às 10h13, a moeda norte-americana recuava 0,33%, vendida a R$ 5,488. Ontem, o dólar fechou em leve queda de 0,01%, a R$ 5,506, depois de uma baixa de 0,69% anteontem. O dólar turismo, usado por quem viaja, também caía 0,23%, cotado a R$ 5,708.

Desvalorização frente ao real segue linha global. O índice DXY, que mede a força do dólar contra uma cesta de seis moedas de mercados desenvolvidos, recuava 0,37%, aos 98,39 pontos no mesmo horário, enquanto o euro comercial avançava 0,13%, a R$ 6,379.

Bolsa de Valores abre em alta. Às 10h18, o principal índice acionário da Bolsa de Valores subia 1,04%, aos 134.535 pontos. Nesta quarta-feira (5), o Ibovespa fechou em leve alta de 0,14%, aos 133.151 pontos.

"Pesos pesados" do Ibovespa impulsionam alta. As ações preferencias (PETR4) e ordinárias (PETR3) da Petrobras sobem 1,18% e 1,33%, respectivamente, na véspera da divulgação do balanço, refletindo a valorização do petróleo no mercado internacional. A Vale, que tem mais de 11% de participação no índice, também avança 0,26%. As ações preferenciais do Itaú (ITUB4) subiam 2,44%, após a divulgação de mais um resultado trimestral sólido para analistas. O banco revisou para cima seu guidance de margem financeira líquida com clientes, projetando agora alta entre 11% e 14%.

Ações de Rede Drogasil (RADL3) ampliam ganhos e lideram o Ibovespa. Os papéis registravam valorização de 14,87% após a companhia de varejo farmacêutico reportar lucro de R$ 374 milhões no segundo trimestre deste ano, alta de 14,5% em relação ao mesmo período de 2024. Usiminas (USIM5), Minerva (BEEF3), Assaí (ASAI3) e MRV (MRVE3) completavam o bloco das cinco maiores altas.

As bolsas asiáticas fecharam em sua maioria em alta em um pregão moderado. O índice de referência Nikkei 225 do Japão subiu 0,6%. O S&P/ASX 200, da Austrália, avançou 0,8%. O Kospi, da Coreia do Sul, ficou praticamente estável, com alta de menos de 0,1%. O Hang Seng de Hong Kong fechou estável, enquanto o Xangai Composto avançou 0,8%.

O que está no radar do mercado

Tarifaço dos EUA começa a valer hoje. Entrou em vigor hoje a nova tarifa de importação dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. A medida foi oficializada por ordem executiva do presidente Donald Trump no dia 30 de julho. Embora produtos como suco de laranja, petróleo, minérios e aeronaves tenham sido isentos da sobretaxa, itens importantes como carne bovina e café, pilares da pauta exportadora do Brasil, ficaram de fora da lista de exceções.

Brasil prepara pacote. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, afirmou que ainda vê espaço para negociação com Washington, principalmente em relação à carne e ao café, por também impactarem o consumidor americano. Segundo ela, o impacto nos preços pode levar os EUA a recuarem, mesmo que sem anunciar formalmente, para não "demonstrar fraqueza". O governo brasileiro promete recorrer à OMC (Organização Mundial do Comércio) e anunciará ainda hoje um pacote de medidas para minimizar os impactos, incluindo crédito subsidiado e estímulo às exportações.

Mercado de olho em Galípolo. O presidente do Banco Central participou de evento Blockchain Rio, onde defendeu que o Pix é "estratégico e crítico" para o país e deve permanecer como infraestrutura pública. Foi a primeira aparição pública da principal autoridade monetária do país após a decisão de manter a taxa Selic em 15%, na semana passada, mas as falas ficaram concentradas no meio de pagamento.

Balança comercial e fluxo cambial podem mostrar primeiros impactos das tarifas. Os primeiros sinais concretos dos efeitos do tarifaço podem aparecer hoje com a divulgação de dois indicadores relevantes: o fluxo cambial semanal, às 14h30, e a balança comercial de julho, às 15h.

Temporada de balanços: Eletrobras e Suzano divulgam resultados hoje. O destaque da temporada de resultados desta quarta-feira fica com Eletrobras e Suzano, que reportam seus balanços após o fechamento do mercado. A Eletrobras deve apresentar um lucro líquido de R$ 1,1 bilhão, com atenção voltada à desalavancagem e às perspectivas de longo prazo da empresa. A Suzano, impulsionada pela alta do dólar e pelo controle de custos, pode registrar lucro de R$ 5,6 bilhões, segundo projeções de analistas.