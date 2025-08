Deputado aponta canibalização de peças e negligência em acidente da Voepass

Do UOL, em Brasília

Dificuldades financeiras que levaram à canibalização de peças e falta de treinamento dos pilotos contribuíram para a queda do avião da Voepass, segundo conclui a comissão montada na Câmara dos Deputados para investigar o acidente que matou 62 pessoas no ano passado.

O que aconteceu

Os pilotos fizeram uma manobra que colocou a aeronave em risco. A afirmação é de Nelsinho Padovani (União-PR), presidente da Comissão Externa sobre o Acidente da Voepass.

O relatório final sera apresentado na quarta. Padovani vai apresentar todos os detalhes em uma sessão na Câmara dos Deputados.

O parlamentar disse que o manual limitava a 15 graus o ângulo de curva com gelo nas asas. Ele afirmou que os pilotos fizeram uma curva de 27 graus, o que levou à perda de sustentação da aeronave.

Manter a altura do voo também contribuiu para a queda. Padovani declarou que a temperatura sobe a cada mil pés que o avião desce. De acordo com o deputado, baixar 2.000 pés levaria a um aquecimento de quatro graus, o que derreteria o gelo e reduziria o risco de acidente.

O parlamentar ressaltou que o sistema antigelo não estava funcionando. Ele atribuiu a situação à dificuldade financeira da Voepass. A Passaredo, antigo nome da empresa, estava em recuperação financeira.

Padovani considera que os pilotos careciam de treinamento. A situação também é consequência dos problemas de caixa da companhia aérea na avaliação de Padovani.

Canibalização de peças

O deputado afirmou que havia canibalização de peças. De acordo com Padovani, a irregularidade entrava em ação cada vez que chegava a hora de inspeção da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil).

O parlamentar declarou que uma peça em bom estado era colocada na aeronave a ser fiscalizada. Quando chegava o prazo de inspeção de outro avião, a peça era retirada e fixada na aeronave a ser avaliada pelos técnicos daquela vez.

Padovani apresentou um projeto para aumentar o rigor da fiscalização. Ele quer diminuir os prazos de visitas de técnicos da Anac e cadastrar o número das peças para que não haja a canibalização.

Outra medida é impedir que uma empresa em recuperação judicial abra uma nova companhia aérea. O deputado lembrou que a Passaredo estava nesta situação e criou a Voepass com a mesma estrutura. Com CNPJ novo, continuou operando, mas com os problemas financeiros antigos que levaram à negligência e a falhas de treinamento.

Problema conhecido

Um ex-funcionário da Voepass revelou negligência da Voepass. Ele disse que o equipamento de degelo do avião ATR 72-500, que caiu em Vinhedo (SP), já havia apresentado o problema antes.

Na madrugada anterior à queda, um comandante havia relatado problemas no equipamento. O depoimento do ex-funcionário foi revelado pelo Fantástico, da TV Globo, no último domingo.

Apesar disso, o comandante não registrou oficialmente o problema com a aeronave. Sem descrição no diário de bordo, o avião foi liberado para novo voo, que acabaria na tragédia de 9 de agosto do ano passado.