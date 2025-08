De herança a adoção: 8 direitos garantidos pela união estável

A união estável no Brasil acontece quando duas pessoas vivem juntas como se fossem casadas, de forma pública, contínua e com a intenção de formar uma família, mas sem o casamento formal no papel. Segundo o artigo nº 1.723 do Código Civil de 2002, ela é caracterizada pela convivência pública, contínua e duradoura e que tenha o "objetivo de constituição de família".

Ao entrar em uma união estável, um casal deve adotar como principal medida a formalização de um contrato. Ali irão registrar o seu entendimento a respeito da gestão patrimonial dos bens, sejam os que vierem a adquirir em comum, seja os que já tem ou que desejam que venham a ser particulares de cada um.

8 direitos garantidos pela união estável

Direito à herança

Quem vive em união estável pode ter direito a herança, como regra geral. A extinção do casamento, por morte, não se confunde com a sucessão hereditária. Isto é, em caso de morte de um dos companheiros, primeiro se extingue o casamento, e se apuram os bens comuns e particulares e, do que sobrar ao companheiro falecido, passa-se à sua sucessão hereditária.

No caso da união estável, sob o regime da comunhão parcial de bens, o companheiro sobrevivente recebe metade dos bens comuns e ainda herda os bens que restarem ao companheiro falecido, em concorrência com os descendentes do companheiro falecido.

Divisão de bens

Bens comprados juntos durante a união, como casa e carro, são divididos igualmente em caso de separação, de acordo com o regime de comunhão parcial de bens. No entanto, bens adquiridos antes da união, recebidos por herança ou doação, não entram na partilha, a menos que haja um contrato específico entre as partes.

Pensão por morte

O companheiro ou companheira pode receber pensão do INSS em caso de morte do parceiro, desde que a união estável seja comprovada por documentos, testemunhas ou escritura. Entretanto, para ser considerado beneficiário, a lei exige um período mínimo de pelo menos dois anos de união entre o segurado e o companheiro.

Declaração conjunta de imposto de renda

A Receita Federal reconhece o companheiro ou companheira em união estável como dependente, desde que a união seja comprovada. Isso permite que o casal declare os rendimentos e despesas em uma única declaração, o que pode ser vantajoso para otimizar deduções e reduzir a base de cálculo do imposto.

Pensão alimentícia

Filhos e os ex-companheiros de união estável têm direito a receber pensão alimentícia, mas com algumas condições. O parceiro que solicita a pensão deve comprovar que não tem meios de se sustentar sozinho. Além disso, quem for pagar a pensão tem de ter condições financeiras de arcar com o valor sem comprometer sua própria subsistência.

Guarda compartilhada

A união estável dá direito a guarda compartilhada, assim como acontece no casamento, desde que ambos sejam aptos a exercerem a guarda e isso atenda ao melhor interesse da criança. Ambos os pais dividem as responsabilidades e decisões sobre a criação, educação, saúde e bem-estar dos filhos, mesmo que a criança resida mais com um deles.

Adoção conjunta

O Código Civil e o Estatuto da Criança e do Adolescente reconhecem a união estável como uma entidade familiar, equiparável ao casamento para fins de adoção. Isso significa que casais em união estável, sejam heterossexuais ou homossexuais, podem adotar juntos, desde que atendam aos requisitos legais, como ter mais de 18 anos e demonstrar aptidão para adoção.

Proteção a casais LGBTQIA+

A união estável garante proteção a casais LGBTQIA+, equiparáveis aos casais heterossexuais, com os mesmos direitos e deveres previstos na legislação. Desde 2011, o Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a união estável entre pessoas do mesmo sexo com os mesmos direitos do casamento. Já em 2013, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) determinou que cartórios devem registrar uniões estáveis e casamentos homoafetivos, proibindo discriminação.