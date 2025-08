Amanda Klein: Negociações com EUA estão lentas, mas há esperança com o café

Seguem lentas as negociações do Brasil com os Estados Unidos para reverter o tarifaço imposto por Donald Trump, mas ainda há esperanças de que o café entre para a lista de produtos isentos, analisou a apresentadora Amanda Klein no Mercado Aberto. As tarifas de 50% sobre parte das exportações brasileiras começaram a valer a partir de hoje.

Chegou o dia T, de tarifaço. E há pouca esperança que algum setor seja excluído de última hora. Embora negociadores do governo e do setor privado citem o café como o que tem maior chance de reconsideração por parte dos americanos nas próximas semanas.

Na prática, significa que a taxa de 50% entra em vigor hoje para cerca de 35% da nossa pauta de exportação. Quase 45% estão em uma lista de exceção. Portanto, sujeitos à tarifa menor, de 10%. E outros 20% enfrentam a mesma tarifa que o restante do mundo: como o setor de aço e alumínio. Portanto, temos que nos debruçar sobre o que resta, que não é pouco.

Amanda Klein

Apesar da vigência da sobretaxa, obviamente as negociações continuam nas várias frentes: do Desenvolvimento e Indústria, Fazenda e Itamaraty. É esperada uma reunião do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com o secretário de tesouro, Scott Bessent, muito próximo a Trump e o principal negociador na questão das tarifas. A intenção é reduzir a taxa ou excluir mais setores.

Enquanto isso não acontece, a prioridade é socorrer setores afetados e vulneráveis, como produtos perecíveis: açaí, mel, frutas, pescado, pequenos e médios produtores, cooperativas. Produtores que teriam mais dificuldade em encontrar novos compradores.

Haddad, Alckmin e Lula se reuniram no final da tarde de ontem para debater as medidas e anunciá-las possivelmente hoje ou nos próximos dias. Linhas de crédito subsidiadas, programas de manutenção de emprego e compras governamentais fazem parte do cardápio. Algumas commodities, como café e carne, teriam mais facilidade de serem redirecionadas, segundo Haddad.

Amanda Klein

