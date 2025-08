Trump ameaça Brics para preservar dólar; qual a força do bloco econômico?

Ameaçado pelo tarifaço do presidente dos Estados Unidos, o Brics cresce em número de membros, influência e ousadia. O bloco fortalece os países do chamado Sul global em negociações comerciais com o G7 —grupo dos sete mais ricos do mundo—, e defende alternativas ao Banco Mundial e ao dólar. Apesar do crescimento desde sua criação, o Brics ainda patina em diversas frentes: o Novo Banco de Desenvolvimento ainda é muito pequeno em relação ao Banco Mundial, e a adoção de uma moeda comum seria uma medida polêmica sem respaldo de todos os países do bloco.

O Brics e o dólar

Os membros do Brics falam repetidamente em "desdolarização". O bloco intensificou o comércio com moedas locais, como a Rússia e a China, que já fecharam acordos de energia em rublos (russo) e yuans (chinês). "Não há por que países que transacionam entre si só o façam em dólar. Pelo mesmo critério, teriam que obrigar os membros da Comunidade Europeia a utilizar o dólar em vez do euro", diz o professor da PUC-SP Antonio Corrêa de Lacerda, do Conselho Federal de Economia.

Narendra Modi e Trump: Índia e Estados Unidos são aliados históricos Imagem: Shealah Craighead/Casa Branca

A adoção de uma moeda comum é estudada. Lastreada em ouro, ela seria conhecida como "Unidade" e foi discutida principalmente na cúpula dos Brics em outubro do ano passado, na Rússia, que é a mais interessada em ter maior independência ao dólar.

A Índia, no entanto, vetou o projeto porque, além de não querer desagradar Trump, se preocupa com o domínio do yuan chinês. A medida é polêmica e não deve sair do papel tão cedo. "Moeda única não faria sentido ao Brasil, com inflação controlada. Por que utilizar o rublo, moeda que sofre sanções internacionais com a Rússia?", questiona Roberto Uebel, professor de Relações Internacionais da ESPM.

Enquanto isso, os bancos centrais de Brasil e China adotaram o Brics Pay. A ideia é que a plataforma digital de pagamentos em moeda local substitua o swap cambial, um tipo de contrato de proteção de operações financeiras lastreado em dólar.

Até o consagrado sistema Swift está na mira. O Brics Bridge vem sendo desenvolvido como alternativa à rede de mensagens utilizada desde 1973 por instituições financeiras para transações internacionais em que cada operação é cobrada em dólar. A novidade é encorajada por países como Rússia e Irã (outro membro do bloco), alvos de sanções. O Brics Bridge está em desenvolvimento oficial, mas não se fala em data de lançamento nem em que pé estão os estudos.

Já o Novo Banco de Desenvolvimento quer ser alternativa ao Banco Mundial. O Brics reclama que as cúpulas do FMI e do Banco Mundial são dominadas pelos G7 desde o acordo de Bretton Woods, quando o Sul global tinha participação pequena na economia. Além de pedir pra aumentar as cotas de participação dos países emergentes no FMI e Banco Mundial, o Brics criaram o Novo Banco de Desenvolvimento pra ter uma opção própria de financiamento e linhas de crédito para as demandas dos países membro.

Mas o Banco dos Brics, como é conhecido, ainda é muito pequeno. O NBD aprovou até hoje cerca de US$ 39 bilhões em empréstimos, enquanto o rival anunciou a expectativa de investir US$ 100 bilhões nos próximos três anos em países pobres.

O mundo precisa encontrar um jeito de que a nossa relação comercial não precise passar pelo dólar. (...) Ninguém determinou que o dólar é a moeda padrão.

Lula, na Cúpula do Brics

O dólar é usado em 90% das transações no mundo. Cerca de 59% das reservas cambiais dos países são em moeda americana. "Um desafio para o Brics em substituir o dólar nas transações é que o bloco não têm uma moeda que rivalize com o dólar. Mesmo a pujança da China não corresponde ao patamar de liquidez do dólar", diz Santos Filho.

Dilma Rousseff, que preside o Novo Banco de Desenvolvimento, cumprimenta Vladimir Putin, presidente da Rússia Imagem: NEMENOV 22.out.2024/ POOL / AFP

Apenas 3% do comércio global se deu entre os membros do Brics no ano passado. Os países trocaram o equivalente a US$ 1 trilhão de dólares dos US$ 33 trilhões que movimentaram a economia do mundo em 2024.

O Brics expõe uma fragilidade americana, que vem perdendo participação no PIB mundial ao passo que sua dívida aumenta. Isso é conhecido como déficit gêmeos, o que questiona o dólar como motor econômico do sistema financeiro.

Jorge dos Santos Filho, economista

Ameaça ao G7?

O crescimento do Brics começa a gerar comparações com o G7. Nascido em 2009, o então Bric hoje conta com 11 países membros fixos e dez parceiros, como Vietnã, Bolívia e Cuba. Do outro lado, o grupo dos sete países mais ricos do mundo (Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Reino Unido e Estados Unidos) comandam os principais organismos internacionais, como FMI, Banco Mundial e Organização Mundial do Comércio.

Líderes do G7 se reuniram em 16 de junho para foto oficial da cúpula em Kananaskis, no Canadá Imagem: POOL/Getty Images via AFP

Hoje, o Brics soma 3,3 bilhões de pessoas, contra 780 milhões do G7. "São pelo menos três grandes economias no Brics: a China, postulante à maior economia do mundo; a Índia, outra potência emergente, e o Brasil. A Rússia tem uma plataforma industrial desenvolvida, principalmente militar", diz Santos Filho. "Ao fortalecerem suas cadeias de valor, reduziram a dependência ao G7."

O bloco de emergentes também aumenta sua participação no PIB mundial. Enquanto seus membros ainda desagrupados viram sua fatia aumentar de 10%, em 2002, para 27%, em 2024, a participação do G7 caiu de 64% para 44%, diz o FMI. "O G7 existe há décadas e o Brics há alguns anos. Seus países são mais heterogêneos, e isso é um desafio, mas também uma fortaleza", diz Lacerda, da PUC.

Lula posa com chefes de Estado e de governo dos países-membros do Brics durante a cúpula, em julho, no Rio Imagem: Ricardo Stuckert/Presidência da República

Talvez a grande arma do Brics seja o potencial energético. Seus membros concentram 44% da produção mundial de petróleo, é dono de 72% das reservas mundiais de terras raras, 36% da produção de gás natural e 78% da de carvão mineral, de acordo a Agência Internacional de Energia.

Essa oposição do Trump ao Brics é uma afirmação de que o bloco busca de fato defender o multilateralismo, ao contrário do que tem sido defendido pela agenda do presidente americano.

Roberto Uebel, professor

Ameaças de Trump

Trump não esconde sua insatisfação com Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, principais membros do Brics. Depois de sobretaxar o Brasil em 50%, o republicano classificou o grupo de "antiamericano", cuja intenção é minar o dólar como moeda mais usada no mundo. Nascido em 2009, o Brics conta com 11 países membros fixos.

No mês passado, ele ameaçou todo o bloco. "Qualquer país que fizer parte do Brics receberá uma tarifa de 10% apenas por esse motivo", disse.

Trump usou até o ex-presidente Jair Bolsonaro para atacar o Brasil, que hoje preside o grupo. "O que está por trás é o presidente [Lula] como porta-voz de um Brics, que hoje é ameaça aos EUA", disse ao Canal UOL o senador Carlos Viana (Podemos-MG), que integrou a comitiva que foi a Washington negociar o tarifaço.

O Brasil não foi o único membro do bloco a sofrer pressão política de Trump. Ele quer que a África do Sul derrube o programa de Empoderamento Econômico dos Negros, que beneficia empresas que contratam negros. "Há certas coisas que eles esperam, e o programa estava no topo da agenda", afirmou o diretor-geral de Relações Internacionais do país, Zane Dangor. "Nos preocupa a exigência de reduzirmos nossa soberania para obter esse acordo."

Trump promete tarifa de 10% a qualquer país que se alinhar ao Brics" Imagem: Reprodução/The White House

Trump chegou a ameaçar a China. Depois de sugerir tarifa de 145% aos produtos chineses, a taxa caiu para 30% depois que o gigante asiático ameaçou dificultar a venda de terras raras, o "ouro do século 21".

Mas o republicano vem distanciando a Índia do Brics. Enquanto Brasil, China e a África do Sul criticam o tarifaço, a Índia preferiu silenciar. É por interdição da Índia que o Brics ainda não renovou sua Estratégia para a Parceria Econômica, cuja versão original falava em "resistir à incerteza global causada por uma série de fatores, incluindo o aumento de medidas unilaterais e protecionistas".

A Índia é um aliado americano histórico. Seu ministro das Relações Exteriores, Subrahmanyam Jaishankar, tentou acalmar Trump ao dizer que a Índia "não tinha absolutamente nenhum interesse em minar o dólar" e que "nossas relações com os EUA estão provavelmente melhores do que nunca". Mesmo assim, Trump tarifou a Índia em 25%.