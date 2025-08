Tebet diz que negociação de tarifaço é 'processo' e mira em carne e café

Do UOL, em Brasília

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, afirmou hoje que a negociação do tarifaço dos Estados Unidos, que entra em vigor amanhã, é "um processo" e que acredita conseguir mudanças na carne e no café.

O que aconteceu

Os dois produtos ficaram entre os que receberam uma taxa adicional de 40% sobre os já sujeitos a uma tarifa de 10%, elevando o total para 50%. O anúncio feito pelo presidente dos EUA, Donald Trump, tirou cerca de 700 itens na semana passada. Entre eles, estão produtos alimentícios como castanhas, polpa e suco de laranja de laranja, aço, carvão, cobre, cabos, entre outros.

"Por interesse deles [os norte-americanos] com a carne e o café, eles têm muito mais desvantagem do que nós", afirmou Tebet à imprensa. "[Os dois produtos são] a única coisa que ficou de fora dos Estados Unidos que realmente é caro para o paladar deles. O resto, eles se reposicionam."

Esta mudança não está considerada para amanhã, quando as taxas entram em vigência. "Provavelmente não aconteça. Pode acontecer nos próximos 15 dias ou 30 dias, mas vai acontecer", prometeu a ministra.

O ponto, para ela, seria mais por uma questão interna do que externa. "Nós acreditamos que, na hora em que eles olharem os números inflacionários desses produtos e que fizerem a pesquisa de opinião pública —e obviamente que eles fazem—, eles vão reposicionar esses produtos no mercado", afirmou a ministra.

Pode ser que a gente tenha algumas exceções que, às vezes, não vão ser nem alardeadas por eles. Eles não têm interesse em ficar alardeando o que estão cedendo. É um processo.

Simone Tebet, sobre negociações com os EUA

Negociações sobre tarifaço

O governo federal estima que 35,9% das exportações brasileiras para os Estados Unidos serão impactadas pelo tarifaço. Isso representa que um total de US$ 14,5 bilhões em vendas externas de produtos brasileiros para o mercado americano passará a ser taxado em 50%.

Ficarão fora da nova taxação 44,6% dos produtos vendidos para os EUA. A fatia corresponde, segundo a governo, a US$ 18 bilhões, levando em conta as vendas do ano passado. A lista de exceções tem 694 itens, incluindo suco de laranja, madeira e derivados de petróleo. Número está próximo ao que havia sido estimado pela Amcham Brasil (Câmara Americana de Comércio para o Brasil), de 43,4%.

Mais cedo, o chanceler Mauro Vieira destacou o avanço das negociações. "As tratativas empreendidas pelo governo foram fundamentais para a exclusão de cerca de 700 itens comerciais da ordem executiva sob tarifas, o que preservou setores estratégicos como a indústria de aviões, a produção de sucos de laranja e o setor de celulose", disse.

Setores foram do "alívio" ao "medo de colapso" desde o anúncio. Indústria de calçados, que será tarifada, prevê perdas significativas, enquanto o setor de sucos cítricos afirmou ter visto a sua própria exceção com otimismo.

Trump ameaçou com "devolução na mesma moeda" se Brasil retaliar. A ordem executiva assinada por Trump afirma que, se o Brasil resolver aumentar as taxas dos produtos importados dos EUA em resposta ao tarifaço americano, o texto será modificado para "garantir a eficácia das medidas determinadas".