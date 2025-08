INSS proíbe oito instituições financeiras de oferecer crédito consignado

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) anunciou hoje que cancelou a autorização para que oito instituições financeiras realizem novas operações de crédito consignado utilizando a folha de pagamento de benefícios de aposentados, pensionistas e demais beneficiários.

O que aconteceu

A decisão foi tomada com base em processo administrativo, Segundo o INSS, o processo 'comprovou o descumprimento dos requisitos necessários para oferecer o serviço de forma adequada e digna aos segurados'.

O Instituto informou ainda que foi a primeira vez que cancelou Acordos de Cooperação Técnica (ACTs) dessa natureza. "O INSS reforça seu compromisso com a qualidade dos serviços prestados e com a proteção dos direitos dos beneficiários, que devem ser sempre tratados com respeito e dignidade", diz a nota oficial.

Contratos de crédito já firmados permanecem válidos. No entanto, as instituições mencionadas ficam proibidas de realizar novas operações ou refinanciamentos com desconto em folha de pagamento do INSS.

Veja as instituições que tiveram o convênio cancelado:

CDC Sociedade de Crédito Direto S.A

HBI Sociedade de Crédito Direto S.A.

Banco Seguro S.A.

Via Certa Financiadora S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento

Casa do Crédito S.A. - Sociedade de Crédito ao Microempreendedor

Valor Sociedade de Crédito Direto S.A. (Valor Financiamentos)

Banco do Nordeste do Brasil S/A - BNB

Banco Industrial do Brasil S/A

O que é. O crédito consignado é uma modalidade de empréstimo destinada aos aposentados e pensionistas do INSS que tem como forma de pagamento o desconto direto no benefício, em até 96 parcelas mensais.