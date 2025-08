Haddad diz que 'nem sonha' em privatizar Pix: 'Não tem custo pro cidadão'

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu hoje o Pix, alvo de investigação comercial nos Estados Unidos, e afirmou que "nem sonha" em privatizar a tecnologia, durante a abertura da reunião do Conselhão.

O que aconteceu

"É uma tecnologia soberana brasileira, e nós não podemos nem sonhar, nem pensar, nem imaginar em privatizar algo que não custa para o cidadão", afirmou Haddad. "Nós vamos ceder à pressão de multinacionais que estão se incomodando com uma tecnologia", continuou, sem citar diretamente os Estados Unidos ou empresas específicas.

A investigação dos EUA, revelada no meio de julho, destaca o Pix como uma "possível prática desleal" e reclama da pirataria no país. "O Brasil também parece se envolver em uma série de práticas desleais com relação a serviços de pagamento eletrônico, incluindo, entre outras, a promoção de seus serviços de pagamento eletrônico desenvolvidos pelo governo", diz outro trecho do relatório, assinado pelo USTR (Escritório do Representante do Comércio dos EUA).

Haddad criticou as investidas, sem dar nome aos bois. "Eles ganharam por décadas dinheiro com uma tecnologia que eles desenvolveram e ninguém se incomodou com isso, porque garantiu o bem-estar de muita gente. Agora, por que nós temos agora uma tecnologia gratuita que atende o cidadão a custo zero —uma moeda digital, no sentido pleno da palavra— [questionam]?"

O ministro disse ainda que questionar o Pix é "afrontar a modernidade". "Traz bem-estar para toda a população, bancariza pessoas que nunca passaram numa agência bancária. Isso [privatizar] está completamente fora de cogitação", completou.

O chanceler Mauro Vieira afirmou hoje que o governo vei apresentar uma resposta sobre a investigação em 18 de agosto. "Negociações pragmáticas são a solução mais promissora para o empresariado, os trabalhadores e os consumidores do Brasil", afirmou Vieira, que chamou as práticas questionadas de "absolutamente legítimas".

Ontem, Haddad já tinha dito que também deve participar das negociações. "É uma tecnologia desenvolvida pelo Estado brasileiro e que tem sido considerada por economistas, inclusive prêmios Nobel de Economia, o futuro da moeda digital no mundo, o nosso Pix", afirmou, em entrevista ontem.