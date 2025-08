Ecoenel: como ganhar desconto na conta de luz reciclando seu lixo

O programa Ecoenel, da Enel, oferece desconto na conta da luz para todo cidadão que levar o lixo reciclável em ecopontos definidos pela companhia. A iniciativa acontece nos estados de São Paulo e Ceará.

O que aconteceu

No programa, resíduos que poderiam acabar no lixo são transformados em descontos na conta de luz. Todos os resíduos entregues pelos clientes nos ecopontos Enel são repassados aos recicladores parceiros, que garantem a destinação correta dos materiais.

Mais de 1,3 mil clientes já aderiram ao programa em São Paulo e se beneficiaram com descontos, segundo números da Enel. Nos seis primeiros meses deste ano, o Ecoenel-SP reverteu cerca de 990 toneladas de resíduos em cerca de R$ 300 mil em bônus na fatura de energia.

O programa concedeu mais de R$ 700 mil em descontos nas contas de luz de SP em 2024, a partir da coleta de 2,3 mil toneladas de recicláveis. A ação também evitou a emissão de 8,3 mil toneladas de CO2 e contribuiu para preservar 21 mil árvores.

Alternativa para economizar com bandeira vermelha. O alerta para o uso consciente da energia elétrica voltou a ganhar força com o anúncio da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) de que a bandeira tarifária de agosto de 2025 será Vermelha - Patamar 2. Diante do aumento no custo da conta de luz, a Enel reforça a importância de iniciativas como a Ecoenel.

Solidariedade. O Ecoenel ainda oferece outra alternativa ao desconto na conta da luz. Ao invés de usar o bônus na própria conta de energia, é possível destiná-lo a uma instituição social que esteja localizada na área de concessão da Enel.

App. O aplicativo da Ecoenel permite acompanhar os dados da coleta, consultar o ecoponto mais próximo e conferir a tabela de preço dos resíduos, entre outras funções. O app está disponível nas plataformas Android e IOS.

Como participar do programa Ecoenel

Passo 1 : Com a sua conta de energia elétrica e um documento com foto em mãos, dirija-se até o ponto de coleta Ecoenel mais próximo da sua residência.

: Com a sua conta de energia elétrica e um documento com foto em mãos, dirija-se até o ponto de coleta Ecoenel mais próximo da sua residência. Passo 2 : Retire o cartão de adesão que lhe dará direito a trocar os materiais recicláveis por desconto na conta de luz quantas vezes quiser, sem limites de pesagem.

: Retire o cartão de adesão que lhe dará direito a trocar os materiais recicláveis por desconto na conta de luz quantas vezes quiser, sem limites de pesagem. Passo 3 : Na sua casa, separe cuidadosamente os materiais que serão reciclados. São aceitos papel, plástico, metal, vidro, embalagens longa vida, óleo vegetal e resíduos eletrônicos.

: Na sua casa, separe cuidadosamente os materiais que serão reciclados. São aceitos papel, plástico, metal, vidro, embalagens longa vida, óleo vegetal e resíduos eletrônicos. Passo 4 : Com todos os materiais lavados e devidamente separados, dirija-se até o ponto de coleta Ecoenel mais próximo.

: Com todos os materiais lavados e devidamente separados, dirija-se até o ponto de coleta Ecoenel mais próximo. Passo 5 : No ecoponto, os técnicos irão pesar o material e calcular o seu valor de acordo com o praticado no Mercado. Cada resíduo possui o seu valor em quilo, unidade ou litro.

: No ecoponto, os técnicos irão pesar o material e calcular o seu valor de acordo com o praticado no Mercado. Cada resíduo possui o seu valor em quilo, unidade ou litro. Passo 6: Ao final, você receberá um comprovante com o bônus que será creditado na sua próxima conta de energia. Caso o valor da bonificação seja superior ao valor total da fatura, o excedente será automaticamente utilizado na próxima conta.

Quantidade de resíduos x desconto, considerando conta de R$ 100

Alumínio (R$ 2,50/kg):

Para abater 20% da conta: 8 kg

Para abater 50% da conta: 20 kg

Para abater 100% da conta: 40 kg

Óleo vegetal usado (R$ 2,00/kg):

Para abater 20% da conta: 10 kg

Para abater 50% da conta: 25 kg

Para abater 100% da conta: 50 kg

PET (R$ 0,60/kg):