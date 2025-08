Dólar e Bolsa oscilam na abertura com Copom e impacto político no tarifaço

O dólar à vista abriu em leve alta hoje, mas vem caindo, enquanto a Bolsa de Valores opera instável desde o início do pregão, refletindo cautela após a ata do Copom indicar possível retomada da alta de juros.

A prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro também provoca tensão no mercado, ao ameaçar o avanço das negociações comerciais entre Brasil e Estados Unidos. No radar, Embraer registra prejuízo e Itaú divulga seus resultados.

O que está acontecendo

Dólar ronda estabilidade. Nos primeiros negócios do dia a moeda subia levemente, mas às 10h43, a moeda norte-americana recuava timidamente 0,05%, vendida a R$ 5,504, próxima do patamar de fechamento de ontem, quando recuou 0,69%, a R$ 5,506. O dólar turismo também registrava ligeira alta de 0,03%, cotado a R$ 5,729.

Bolsa de Valores abre no vermelho, mas também próxima da estabilidade. Às 10h28, porém, o principal índice acionário da Bolsa de Valores avançava 0,28%, aos 133.346 pontos.

Os ativos refletem hoje a cautela adicional nos negócios, diante do risco de a prisão domiciliar de Bolsonaro dificultar avanços nas negociações tarifárias entre os EUA e o Brasil. A medida judicial foi anunciada ontem logo após avanços diplomáticos obtidos por emissários do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que vinham tentando abrir caminho para negociar com o presidente americano Donald Trump a reversão do tarifaço de até 50% sobre produtos brasileiros.

A resposta do governo Trump à prisão de Bolsonaro foi imediata e crítica. O Departamento de Estado dos EUA publicou na rede X (ex-Twitter) que "colocar ainda mais restrições à capacidade de Jair Bolsonaro se defender em público não é um serviço público" e que "os Estados Unidos condenam a decisão de Moraes". Mesmo diante do desgaste diplomático, a orientação do governo brasileiro é evitar declarações polêmicas e manter os canais de negociação abertos.

Os investidores também repercutem a ata do Copom que alertou que os juros podem voltar a subir após interromper na semana passada o ciclo de alta da Selic. O documento revela que o cenário externo continua "adverso e incerto", com destaque para o impacto do tarifaço imposto por Trump. O Copom ressaltou que não descarta retomar o aperto monetário caso perceba que o atual patamar de juros não seja suficiente para garantir a convergência da inflação para o centro da meta.

No cenário doméstico, o mercado avalia ainda os prejuízos da Embraer e a divulgação de resultados do Itaú. A Embraer registrou um prejuízo líquido ajustado de R$ 53,4 milhões no segundo trimestre de 2025, revertendo o lucro de R$ 415,7 milhões obtido no mesmo período do ano anterior. Apesar da alta de cerca de 31% nas receitas, os custos operacionais elevados e os efeitos negativos da variação cambial pressionaram o desempenho financeiro da companhia. Já o Itaú deve apresentar números sólidos, segundo expectativas do mercado.

Além dessas duas gigantes, o mercado acompanha hoje os resultados de outras companhias relevantes. Estão na agenda Blau (BLAU3), Cury (CURY3), Eternit (ETER3), Iguatemi (IGTA3), Klabin (KLBN11), Odontoprev (ODPV3), Pão de Açúcar (PCAR3), PetroRio (PRIO3) e RD Saúde (RADL3). Os dados ajudarão a compor um retrato mais amplo da recuperação de setores estratégicos como consumo, construção, papel e celulose, saúde e petróleo.