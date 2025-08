Boeing: 3.200 funcionários que montam aviões de caça iniciam greve nos EUA

Cerca de 3.200 funcionários da Boeing que pertencem a unidades onde são montados aviões de caça entraram em greve nos Estados Unidos após rejeitarem uma segunda oferta de contrato.

O que aconteceu

Os operários da região de St. Louis, nos Estados Unidos, cruzaram os braços após a meia-noite desta segunda-feira (4). A greve é a primeira desse grupo de trabalhadores desde 1996.

A categoria rejeitou um acordo que aumentaria os salários em 20% e elevaria as contribuições para a aposentadoria, além de um bônus de ratificação de US$ 5.000. O sindicato da categoria, a Associação Internacional de Maquinistas e Trabalhadores Aeroespaciais (IAM) Distrito 837, saiu em defesa dos trabalhadores.

Os membros do IAM Distrito 837 falaram alto e claro: eles merecem um contrato que reflita sua habilidade, dedicação e o papel crítico que desempenham na defesa de nossa nação. Estamos ao lado dessas famílias trabalhadoras enquanto elas lutam por justiça e respeito no trabalho Tom Boelling, representante comercial do IAM Distrito 837

A Boeing, por sua vez, afirmou que os aumentos poderiam chegar a um total de 40% em média, considerando outras melhorias. Segundo a empresa, os aumentos elevariam o salário médio dos maquinistas do IAM 837 de US$ 75 mil para US$ 102,6 mil ao ano (cerca de R$ 565 mil na cotação atual).

Dan Gillian, vice-presidente da Boeing, disse que a empresa está desapontada com a rejeição da oferta. "Estamos preparados para uma greve e implementamos totalmente nosso plano de contingência para garantir que nossa força de trabalho não grevista possa continuar apoiando nossos clientes", disse ele em um comunicado por e-mail.

Os funcionários que aderiram à greve são mecânicos que fabricam aeronaves de combate, como o F-15 e o jato de treinamento T-7, além do MQ-25, um drone de reabastecimento aéreo que está sendo desenvolvido para a Marinha dos EUA. A unidade de defesa da Boeing representou cerca de 30% da receita de US$ 42 bilhões da empresa no primeiro semestre de 2025, de acordo com o sindicato.

2ª greve em um ano

É a segunda greve da Boeing em menos de um ano. Em 2024, mais de 32 mil trabalhadores da divisão de aviões comerciais permaneceram sem trabalhar por sete semanas.

A greve, encerrada em novembro do ano passado, interrompeu a maior parte da produção de jatos e agravou a crise financeira da companhia. Os trabalhadores ganharam um aumento salarial de 38% e a proposta foi aceita após rejeição de duas ofertas anteriores.