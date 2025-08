Quem são os 10 brasileiros mais ricos hoje, segundo a Forbes

Eduardo Saverin, um dos cofundadores do Facebook ao lado de Mark Zuckerberg, é o brasileiro mais rico do mundo, segundo lista de bilionários da Forbes atualizada em tempo real.

O que aconteceu

Eduardo Saverin tem hoje uma fortuna estimada em US$ 42,1 bilhões (R$ 231,7 bilhões na cotação atual). Ele é a 36ª pessoa mais rica do mundo.

O pódio dos mais ricos do Brasil ainda tem Vicky Safra e Família e Jorge Paulo Lemann e Família. A herdeira de Joseph Safra tem patrimônio estimado em R$ 122,1 bilhões, enquanto o dono da Ambev aparece com R$ 89,7 bilhões.

Das 12 pessoas mais ricas do Brasil, quatro são filhos de Walther Moreira Salles (1912-2001), diplomata, empresário e fundador do Unibanco. São eles: os irmãos Fernando (5º), Pedro (7º), João (12º) e Walter Salles Jr. (13º), diretor do filme Ainda Estou Aqui, vencedor do Oscar de Melhor Filme Estrangeiro neste ano.

Os 10 brasileiros mais ricos do mundo

1. Eduardo Saverin (US$ 42,1 bilhões)

Eduardo Saverin (esq.) e Mark Zuckerberg (dir.) juntos com colegas de Harvard Imagem: Arquivo pessoal/Facebook

Saverin, de 43 anos, é um dos cofundadores do Facebook, agora conhecido como Meta, ao lado de Chris Hughes, Dustin Moskovitz, Andrew McCollum e, claro, Mark Zuckerberg, de quem foi colega de classe em Harvard em 2004. Nascido em São Paulo, mora em Singapura desde que renunciou à cidadania americana em 2012, antes da oferta pública inicial (IPO) do Facebook.

2. Vicky Safra e Família (US$ 22,2 bilhões)

Vicky era casada com Joseph Safra desde 1969 Imagem: Bruno Poletti/Folhapress

Vicky tem 73 anos e, recentemente, se tornou a mulher mais rica do Brasil, segundo a Forbes. Em 2020, ela herdou a fortuna de mais de US$ 18 bilhões (R$ 99,2 bilhões na cotação atual) do ex-marido, Joseph Safra, considerado o banqueiro mais rico do mundo, com unidades no Brasil, Suíça e Nova York.

3. Jorge Paulo Lemann e Família (US$ 16,3 bilhões)

Imagem: Brazil Conference

Filho de imigrantes suíços, Lemann tem 85 anos, é carioca e formado em Economia na Universidade de Harvard, onde chegou a ser suspenso após jogar bombas no campus. Ele é dono da Ambev, a maior cervejaria da América Latina, e fundador do 3G Capital, fundo de investimentos e dono das marcas Burger King e Heinz no Brasil.

4. André Esteves (US$ 9,2 bilhões)

Imagem: Jean-Christophe Bott/EFE

André Esteves, 57 anos, é dono do BTG Pactual, banco de investimentos e administrador de fundos e de fortunas. Ele ficou preso por três semanas em 2015 por tentar atrapalhar as investigações da Operação Lava Jato. Em 2018, foi absolvido das acusações de corrupção e retornou ao BTG.

5. Fernando Salles (US$ 7,4 bilhões)

Os irmãos Moreira Salles: Fernando (em pé, à esq.), João (em pé, à dir.), Walter (sentado, à esq.) e Pedro (sentado, à dir.) Imagem: Reprodução/Itaú Unibanco

Fernando Roberto Moreira Salles é o mais velho entre os irmãos (79 anos). Poeta e sócio na editora Companhia das Letras, exerce a função de conselheiro no Itaú Unibanco e, assim como os irmãos, possui participação na Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM), a principal fornecedora mundial do mineral nióbio.

6. Carlos Alberto Sicupira e Família (US$ 7,2 bilhões)

Imagem: Divulgação

Carioca de 77 anos, Beto Sicupira construiu boa parte de seu patrimônio como sócio da AB InBev, a maior cervejaria do mundo e dona da brasileira Ambev. Ele detém cerca de 3% de participação na companhia. Criou nos anos 2000, ao lado de Lemann e Telles, o fundo de investimentos 3G Capital, que controla marcas como Burger King e Kraft Heinz. Foi ainda presidente do conselho de administração da Americanas e um dos principais acionistas.

7. Pedro Salles (US$ 7 bilhões)

Roberto Setubal, ex-CEO do Itaú, e Pedro Moreira Salles Imagem: Germano Lüders/EXAME.com/

Mais um dos 'irmãos Salles' no top 10 da Forbes, Pedro, de 65 anos, é presidente do conselho administrativo do Itaú Unibanco e membro do conselho diretor da Federação Brasileira de Bancos, a Febraban. Assim como os irmãos, possui participação na CBMM e ainda é copresidente da Cambuhy, empresa de investimentos da família que ele fundou em 2011.

8. Miguel Krigsner (US$ 6,3 bilhões)

Imagem: Divulgação

Natural de La Paz, na Bolívia, e filho de pais judeus fugitivos do nazismo, Miguel, 75 anos, se mudou para Curitiba com a família quando tinha 11. Em 1977, fundou uma farmácia de manipulação que daria origem ao Grupo O Boticário, segunda maior empresa de cosméticos do Brasil, atrás da líder Natura. Ele detém individualmente cerca de 80% do negócio.

9. Alexandre Behring (US$ 5,7 bilhões)

Imagem: Getty Images

É um dos fundadores da 3G Capital ao lado de Sicupira e Jorge Paulo Lemann, também presentes na lista. Aos 58 anos, ele também preside a Kraft Heinz e é copresidente da Restaurant Brands International, controladora do Burger King e da rede canadense de cafés Tim Hortons.

10. Jorge Moll Filho e Família (US$ 5,6 bilhões)

Imagem: Divulgação

Jorge Moll Filho é cardiologista e empresário fundador da Rede D'Or, uma das maiores operadoras de hospitais e laboratórios do Brasil. Ele começou com um laboratório de imagens para diagnóstico de saúde em 1977 e hoje possui mais de 30 hospitais. Em 2010, Moll vendeu a subsidiária Labs D'Or para a Fleury SA por mais de US$ 750 milhões (R$ 3,7 bilhões).