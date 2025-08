BC demonstra preocupação com 'tarifaço' e não descarta nova alta dos juros

O BC (Banco Central) divulgou a ata com as motivações para a interrupção do ciclo de altas que elevou a taxa básica de juros para 15% ao ano, o maior patamar desde 2006. No documento, o Copom (Comitê de Política Monetária) destaca o compromisso de levar a inflação novamente ao centro da meta e não descarta uma eventual retomada das altas.

Entre as preocupações no radar, a autoridade monetária destaca o ambiente externo "adverso e incerto" em meio ao tarifaço determinado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre os produtos com origem no Brasil e outros países.

O que aconteceu

Ata do Copom explica a manutenção da taxa Selic em 15% ao ano. A interrupção da sequência de sete altas consecutivas dos juros básicos é justificada como a estratégia adequada para direcionar a inflação para a meta definida em 3% pelo CMN (Conselho Monetário Nacional) para o período acumulado de 12 meses. O patamar tem margem de tolerância de 1,5 ponto percentual (entre 1,5% e 4,5%)

Futuras altas da taxa básica de juros não são descartadas pelo BC. A ata destaca que o cenário econômico ainda exige cautela. De acordo com a ata, a interrupção das medidas de aperto monetário depende da constatação de que o atual patamar da Selic é suficiente para garantir o objetivo de inibir a alta dos preços. A citação surge no momento em que o índice oficial de preços aparece com variação acima do limite de tolerância desde outubro do ano passado.

O Comitê enfatiza que seguirá vigilante, que os passos futuros da política monetária poderão ser ajustados e que não hesitará em retomar o ciclo de ajuste caso julgue apropriado.

Ata da 272ª reunião do Copom

Indicadores econômicos apontam para moderação do crescimento. A percepção do BC, no entanto, destaca que o dinamismo do mercado de trabalho "tem dado bastante suporte ao consumo e à renda", fatores que estimulam o aumento dos preços. A avaliação surge no momento em que a taxa de desemprego opera no menor patamar da história, com 5,8% da população desocupada ao final do segundo trimestre.

Mercado prevê que a taxa Selic ficará estável até o fim deste ano. A edição mais recente do Boletim Focus aponta que a Selic persistirá no patamar atual até dezembro. Para 2026, a expectativa é que a taxa sofra um corte de 0,5 ponto percentual, para 14,5% ao ano, no segundo encontro realizado pelo colegiado no próximo ano.

Selic é a principal ferramenta de política monetária contra a inflação. Com o avanço dos preços, a elevação dos juros é utilizada como alternativa para encarecer o crédito e limitar o consumo. Com o dinheiro mais caro, a demanda por bens e serviços tende a diminuir e, consequentemente, segurar o avanço do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), principal índice inflacionário do Brasil.

Para assegurar a convergência da inflação à meta em ambiente de expectativas desancoradas, exige-se uma política monetária em patamar significativamente contracionista por período bastante prolongado.

Cenário internacional

'Tariffaço de Trump' motiva preocupações da autoridade monetária. Os diretores do Copom dizem acompanhar com atenção a economia dos Estados Unidos e a imposição de uma cobrança de 50% sobre 35,9% das exportações brasileiras aos EUA. "A política fiscal e, em particular para o Brasil, a política comercial norte-americana torna o cenário mais incerto e mais adverso", avalia o BC.

Cobranças têm "impactos setoriais relevantes", afirma a autoridade monetária. O BC entende que os impactos ainda incertos vão depender da evolução das negociações e a da "percepção de risco inerente" às conversas entre os governos. "Como usual, o Comitê focará nos mecanismos de transmissão da conjuntura externa sobre a dinâmica de inflação interna e seu impacto sobre o cenário prospectivo", destaca a ata.