Amanda Klein: Prisão de Bolsonaro tem efeito imprevisível sobre economia

A prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), decretada ontem pelo ministro do STF Alexandre de Moraes, terá efeitos imprevisíveis sobre a economia do país, avaliou a apresentadora Amanda Klein no Mercado Aberto de hoje, no Canal UOL.

A novidade é que a economia pela primeira vez foi enredada nessa trama dantesca com risco seríssimo para milhares de empregos, investimentos e setores atingidos pelo tarifaço de Trump.

A prisão domiciliar de Jair Bolsonaro na véspera do tarifaço joga o país numa barafunda ainda mais caótica com consequências imprevisíveis sobre o humor de Donald Trump. A abertura sinalizada na sexta-feira a Lula - ele pode me procurar quando quiser, disse Trump - pode virar mais uma sanção amanhã. Simplesmente não sabemos.

Amanda Klein

O ministro Alexandre de Moraes determinou a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro por descumprir medidas cautelares. O magistrado entende que a divulgação de imagens do ex-presidente com tornozeleira eletrônica e a aparição pelo celular em manifestações no fim de semana afrontaram a decisão do Supremo. Para Amanda Klein, ninguém sai ganhando com a prisão domiciliar de Bolsonaro.

Ninguém ganha com a prisão domiciliar de Bolsonaro ontem. A Justiça atropelou o processo a um mês do fim de uma investigação robusta e bem concatenada que narra a tentativa de golpe mal sucedida, mas que colocou em risco a democracia. O ambiente político fica ainda mais polarizado.

A democracia passou a ser um conceito relativo. Depende de que lado você está do espectro político. A direita tem certeza que vivemos em um regime judicial autoritário. E a esquerda se vê lutando contra a extrema direita autocrática que ameaça as instituições.

Já não se separa política e justiça nesse país há muito tempo. Mas a economia de alguma forma havia sido preservada. Não mais. Até agora o discurso de soberania capitaneado pela esquerda se sobressaiu.

Mas será que ele vai resistir ao de perseguição a Bolsonaro? O PL estava completamente isolado. Vai continuar assim ou contará com a solidariedade da centro-direita agora que o capitão está numa cela sem grades?

Amanda Klein

O Mercado Aberto vai ao ar de segunda a sexta-feira no UOL às 8h, com apresentação de Amanda Klein, antecipando os principais movimentos do mercado financeiro.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: