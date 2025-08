Os 10 mais ricos do mundo em agosto de 2025, segundo a Forbes

Elon Musk continua sendo a pessoa mais rica do mundo, agora com patrimônio de US$ 401 bilhões (R$ 2,2 trilhões), segundo estimativas da Forbes divulgadas em 1º de agosto. Ele ocupa o posto desde maio de 2024.

O que aconteceu

Oito dos dez mais ricos do mundo começam agosto com fortunas maiores do que no início de julho. Quem foge à regra: Elon Musk, cuja fortuna diminuiu em US$ 5,3 bilhões, e Warren Buffett, cujo patrimônio líquido caiu US$ 2,2 bilhões.

CEO da Nvidia, a empresa mais valiosa do mundo, Jensen Huang começa agosto como a sexta pessoa mais rica do mundo. Ele ocupava a décima posição no início de julho e foi quem mais subiu no ranking. Larry Ellison, por sua vez, continua sendo o segundo mais rico do mundo pelo segundo mês consecutivo.

A fortuna de Jensen Huang aumentou em US$ 17 bilhões no último mês, chegando a quase US$ 155 bilhões (RS 853 bilhões na cotação atual). Na semana retrasada, a Nvidia se tornou a primeira empresa do mundo a atingir um valor de mercado de US$ 4 trilhões.

Nove das dez pessoas mais ricas do mundo são americanas. O único cidadão não americano é o francês Bernard Arnault, que ocupa o décimo lugar do ranking da Forbes.

A mulher mais rica do mundo é Alice Walton, filha do fundador do Walmart, Sam Walton. Em 1º de agosto de 2025, sua fortuna era estimada em US$ 107 bilhões, o que garante a posição de 16ª pessoa mais rica do mundo. Sua fortuna reside em sua participação acionária na varejista Walmart, herdada de seu falecido pai.

Veja quem são os 10 mais ricos do mundo:

Elon Musk (US$ 401 bilhões)

Imagem: Hamad I Mohammed/Reuters

A fortuna de Musk caiu US$ 5,5 bilhões no mês passado devido à queda de 3% no preço das ações da Tesla, empresa de veículos elétricos. Isso representa uma pequena fração de seu patrimônio líquido estimado em US$ 401 bilhões.

Musk é CEO da Tesla e da empresa de foguetes SpaceX; presidente e diretor de tecnologia da empresa de mídia social X, anteriormente conhecida como Twitter; e fundador da empresa de inteligência artificial xAI.

Larry Ellison (US$ 299,6 bilhões)

Imagem: Reprodução/Wikimedia Commons

Ellison mantém sua posição como o segundo mais rico do mundo desde 1º de agosto, após um aumento de US$ 37 bilhões em sua fortuna em um mês. A diferença entre Ellison e o número 1, Musk, diminuiu de US$ 144 bilhões em 1º de julho para US$ 101,6 bilhões em 1º de agosto.

Ellison foi cofundador da empresa de software Oracle em 1977 e a dirigiu como CEO até 2014; agora ele atua como presidente e diretor de tecnologia da empresa. Em 2012, comprou 98% da ilha havaiana de Lanai por US$ 300 milhões. Ele também possui casas na Califórnia, Nevada e Flórida. Ellison investiu na Tesla e atuou no conselho da empresa de 2018 a 2022.

Mark Zuckerberg (US$ 266,7 bilhões)

Imagem: Manuel Orbegozo/Reuters

O CEO da Meta, empresa de mídia social, encerrou julho com um grande sucesso, após a empresa superar as expectativas dos analistas com os lucros do segundo trimestre.

Zuckerberg foi cofundador do Facebook — agora chamado Meta Platforms — quando era estudante na Universidade Harvard em 2004. A rede social cresceu e se tornou a maior do mundo, com bilhões de usuários globalmente. A empresa também é dona do Instagram e do WhatsApp, ambos adquiridos e amplamente expandidos.

Jeff Bezos (US$ 246,4 bilhões)

Imagem: Marco Bertorello/AFP

A fortuna de Bezos aumentou em US$ 13 bilhões no mês de julho, com as ações da Amazon subindo quase 7%. O fundador da Amazon também foi manchete no final de junho por seu casamento extravagante com Lauren Sanchez em Veneza, Itália.

Larry Page (US$ 158 bilhões)

Larry Page (à esq.) e Sergey Brin, fundadores do Google, em foto de 2008 Imagem: Jacob Silberberg/Reuters

A fortuna do cofundador do Google, Larry Page, disparou um pouco mais de US$ 12 bilhões no mês passado, impulsionada por uma alta de quase 9% nas ações da Alphabet.

A gigante dos mecanismos de busca e da inteligência artificial (IA) impulsionou o mercado, juntamente com seus pares de tecnologia de ponta. A quinta posição de Page permanece inalterada em relação ao mês anterior.

Jensen Huang (US$ 154,8 bilhões)

Imagem: AFP

Huang pulou para o sexto no ranking mundial devido à alta das ações da Nvidia. Ele foi cofundador da fabricante de chips gráficos em 1993 e atua como CEO e presidente desde então.

Sergey Brin (US$ 150,8 bilhões)

Imagem: Etienne Laurent/AFP

A fortuna do cofundador do Google, Sergey Brin, aumentou em US$ 11,3 bilhões no mês, graças ao aumento das ações da Alphabet no mês passado.

Steve Ballmer (US$ 148,7 bilhões)

Imagem: Lucas Jackson/Reuters

O ex-CEO da Microsoft enriqueceu cerca de US$ 7,5 bilhões no mês passado, impulsionado por um avanço de 7% nas ações da Microsoft. Ele também é dono do Los Angeles Clippers, time da NBA.

Warren Buffett (US$ 143,4 bilhões)

Imagem: Adam Jeffery/CNBC/NBCU Photo Bank/NBCUniversal via Getty Images

Warren Buffett foi um dos dois entre os 10 mais ricos cujas fortunas caíram no mês passado, uma queda de US$ 2,2 bilhões como resultado de uma queda de pouco mais de 1% nas ações da Berkshire Hathaway, que detém dezenas de empresas, incluindo a seguradora Geico, a fabricante de baterias Duracell e a rede de restaurantes Dairy Queen, mas anunciou em maio que se aposentará do cargo de CEO no final de 2025.

Bernardo Arnault (US$ 142,9 bilhões)

Imagem: WWD/Penske Media via Getty Images

O magnata francês enriqueceu US$ 4,5 bilhões graças a uma valorização de cerca de 6% nas ações da LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy), empresa de artigos de luxo do qual é presidente e CEO.