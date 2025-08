Haddad sugere comprar parte das exportações que deixarem de ir para os EUA

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sugeriu hoje uma lei que autorize os entes da federação a comprarem parte do que as empresas brasileiras deixarem de exportar para os Estados Unidos após o tarifaço de 50% imposto pelo presidente americano, Donald Trump, aos produtos brasileiros.

O que aconteceu

Haddad mencionou a ideia ao citar proposta do governador do Ceará. Uma das propostas de Elmano de Freitas [PT], que foi a Brasília conversar com Haddad, envolveu pescados, um dos setores sobretaxados. "O governador pediu uma medida provisória que permita a ele adquirir os bens que deixarão de ser exportados para incluir na alimentação de uma série de programas: escolas, várias instituições públicas do estado que consomem alimento, a população carcerária se alimenta... Você pode comprar", afirmou em entrevista à Band News.

Segundo Haddad, sua equipe está trabalhando um texto legislativo. "Obviamente que não existe uma lei que permita a aquisição por emergência, a não ser que a emergência seja do Estado, e não da empresa. E o caso agora é de uma emergência que afeta empresas. Então, nós estamos trabalhando os textos para levar à Casa Civil", que é quem avalia a proposição de leis pelo Executivo.

O Estado tem poder de compras governamentais para adquirir esses bens e atender aquilo que é política pública estabelecida.

Fernando Haddad, ministro da Fazenda

Socorro só para alguns

As compras seriam concentradas em setores que não conseguirem novos compradores. Para Haddad, alguns produtos encontrarão mercados alternativos ao norte-americano. "Mais da metade [dos produtos] vai encontrar destino alternativo se for mantida a tarifa de 50% porque são commodities com preços internacionais definidos pelo mercado global. Não são os Estados Unidos que definem o preço disso ou daquilo", afirmou o ministro ao citar carne e café, dois dos produtos mais vendidos para os EUA.

O Brasil não terá dificuldades em redirecionar essas mercadorias, essas commodities para outras praças comerciais.

Fernando Haddad

Plano de contingência

A compra do que não for exportado deve fazer parte do plano de contingência do governo. "Temos recebido várias sugestões que estão sendo encaminhadas. A nossa procuradoria geral da Fazenda Nacional está debruçada sobre algumas propostas", afirmou.

O esqueleto principal do plano já está com o presidente Lula (PT). "Levamos para o presidente o que eu chamei de plano de contingência, com inúmeras medidas que o presidente vai poder pinçar do plano e anunciar quando lhe convier. Elas já estão devidamente desenhadas e orçadas", disse ele, sem entrar em detalhes sobre valores.

Pix e terras raras

Haddad também quer negociar o Pix e as terras raras com os EUA. Ele disse que o Brasil não pode abrir mão de negociar com "a maior economia do mundo", e que os dois países devem intensificar "o comércio bilateral, sobretudo de investimentos estratégicos", como as terras raras e minerais críticos, de difícil extração. É o caso do nióbio, lítico, titânio e tântalo, que se somam às chamadas terras raras: 17 elementos químicos encontrados em alguns minerais.

Os Estados Unidos não são ricos nesses minerais. Nós podemos fazer acordos de cooperação para produzir baterias mais eficientes. Na área tecnológica, nós temos muito a aprender, nós temos muito também a ensinar.

Fernando Haddad

O ministro também citou o Pix. "É uma tecnologia desenvolvida pelo Estado brasileiro e que tem sido considerada por economistas, inclusive prêmios Nobel de economia, o futuro da moeda digital no mundo, o nosso PIX", afirmou. "Para quem está com medo de cripto, para quem está com medo de desdolarização. Nós temos uma tecnologia que pode interessar, pode interessar muito ao mundo."