Dólar cai a R$ 5,5 com dados dos EUA, e Bolsa sobe com foco no tarifaço

O dólar à vista abriu o pregão de hoje em queda, acompanhando os mercados globais, com investidores ainda reagindo à perspectiva de corte de juros nos Estados Unidos após dados fracos da economia americana divulgados na sexta. Apoiadas nessa mesma expectativa, as ações globais também avançam e, no Brasil, a Bolsa de Valores registra forte alta desde a abertura. No cenário doméstico, investidores monitoram as tentativas de negociação entre Brasil e EUA para reduzir a lista de produtos sujeitos às tarifas de 50%.

O que está acontecendo

O dólar amplia perdas desde o início das negociações nesta segunda-feira (4). Às 10h34, a moeda norte-americana recuava 0,83%, vendida a R$ 5,500. O dólar turismo, usado por quem viaja, também registra queda de 0,61%, cotado a R$ 5,735.

No exterior, o índice DXY, que mede a força do dólar contra uma cesta de seis moedas de mercados desenvolvidos, recuava 0,45%, aos 98,69 pontos. A queda no mercado global da divisa vem na esteira da perspectiva de corte de juros nos EUA, após dados fracos da economia americana na sexta-feira (1º), que também levaram o dólar a fechar no vermelho no último pregão, a R$ 5,545.

Mercado já precifica o corte de juros pelo Fed (Federal Reserva, o banco central norte-americano) a partir de setembro. Segundo o Departamento de Trabalho do país, a criação de empregos em julho ficou aquém do esperado e criou 73 mil empregos no mês, abaixo da expectativa de 101 mil.

Bolsa de Valores abre em alta. Depois de fechar em queda na sexta-feira, em linha com as ações globais, o Ibovespa abriu o pregão hoje em alta de 0,64%, aos 133.287 pontos. O movimento de alta também é atribuído a precificação do corte de juros nos EUA e ajudou a impulsionar as ações na Ásia e na Europa.

As Bolsas da Ásia fecharam, em sua maioria, em alta nesta segunda-feira. O Kospi, de Seul, subiu 0,91%, a 3.147,75 pontos. Em Hong Kong, o Hang Seng avançou 0,92%, para 24.733,45 pontos, e, na China continental, o índice Xangai Composto teve elevação de 0,66% a 3.583,30 pontos. Apenas no Japão, o índice Nikkei 225, de Tóquio, recuou 1,25%, a 40.290,70 pontos, pressionado pela força da moeda japonesa e pelas preocupações com as perspectivas econômicas locais.

Na Europa, os principais mercados operavam em alta. O índice DAX, da Alemanha, avançava 1,30%, o CAC 40, da França, subia 0,97% e o europeu Stoxx 600 ganhava 0,78%. No Reino Unido, o FTSE 100 registrava alta de 0,46%.

O que está no radar do mercado

No radar dos investidores também estão os dados do Caged de junho, que deve confirmar ritmo sólido na geração de empregos formais. O Ministério do Trabalho divulga hoje, às 14h30, os dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) referentes a junho de 2025. A expectativa é de mais um resultado positivo, com a criação líquida de cerca de 175 mil postos com carteira assinada no mês, número que, se confirmado, superará o saldo de maio (148.992 vagas).

Se confirmada a alta, resultado consolidará o bom desempenho do mercado de trabalho neste primeiro semestre. Na semana passada, o Copom (Comitê de Política Monetária) manteve a taxa Selic em 15% ao ano e afirmou, em comunicado, que "o mercado de trabalho segue mostrando resiliência", embora haja sinais de moderação no ritmo de crescimento econômico.

A tensão comercial segue no foco e ganha novo capítulo com troca de recados entre os presidentes Donald Trump Trump e Lula. Na sexta, o presidente dos Estados Unidos surpreendeu ao se referir diretamente ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante uma conversa com repórteres nos jardins da Casa Branca. "Lula pode me ligar quando quiser", afirmou Trump. Apesar do tom aparentemente cordial, e da frase "I love Brazil" dita em tom informal, a diplomacia brasileira encara com cautela o aceno.

No plano técnico, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, abriu uma linha de conversas com o secretário do Tesouro norte-americano, Scott Bessent. A reunião, prevista para esta semana, pode marcar o início de uma reaproximação e abrir espaço para exceções pontuais à tarifação. O Brasil tenta, prioritariamente, retirar café, cacau e manga da lista de produtos sobretaxados. Já a carne bovina deve permanecer na lista.

A semana começa com atenção à Ata do Copom, que será divulgada amanhã. Após o comitê manter a Selic em 15%, o documento deve trazer mais clareza sobre o equilíbrio entre a atividade econômica, a inflação resiliente e as incertezas no cenário fiscal, avalia Diego Costa, head de câmbio para o Norte e Nordeste da B&T XP. "O comunicado pós-reunião já havia sinalizado preocupação com o quadro inflacionário, a trajetória da dívida e o cenário externo, mas a leitura integral da Ata é fundamental para calibrar as apostas sobre a política monetária no segundo semestre", afirma.

O ambiente externo começa a semana menos tenso, mas ainda instável. O dólar segue oscilando diante da perspectiva de cortes de juros nos EUA, enquanto o real continua vulnerável também às incertezas internas. Para o Brasil, previsibilidade fiscal e estabilidade institucional serão determinantes para sustentar a confiança dos investidores e evitar novas pressões sobre ativos locais.

Diego Costa, head de câmbio para o Norte e Nordeste da B&T XP

Temporada de balanços segue nesta semana. Hoje, quatro empresas (Copasa, BB Seguridade, Pague Menos e Tegma) divulgam seus resultados do segundo trimestre de 2025, refletindo tendências setoriais distintas.