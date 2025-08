Café e carne podem sair de taxação se governo esquecer 2026, diz professor

Após o suco de laranja, outros produtos importantes na exportação brasileira como o café e a carne bovina podem ficar isentos do tarifaço de 50% imposto por Donald Trump se o governo Lula esquecer as eleições de 2026 e seguir agindo tecnicamente nas negociações com os Estados Unidos, analisou Roberto Dumas, professor de economia do Insper, em entrevista ao Mercado Aberto de hoje, no Canal UOL.

Existe essa possibilidade. A gente achava que ia ser tudo tributado em 50%, Donald Trump chegou lá e tirou praticamente 700 produtos da pauta. Óbvio que a carne bovina é absolutamente relevante, café é absolutamente relevante, pescados, nem tanto.

Agora, o governo precisa tomar cuidado, ele precisa ter uma política externa. O Lula fez um discurso, mas é importante que ele pare um pouco com o 'patrioteiro'. Existe uma coisa chamada liturgia do cargo. Isso é importante que ele entenda e mantenha. [Precisa] sair de 2026.

É importante para a gente, para as negociações. Tem um ponto nevrálgico que podemos negociar, mas com muita calma e, como eu disse, esquecer um pouco 2026, a eleição, e cuidar da política externa.

Roberto Dumas, professor de economia do Insper

