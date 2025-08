Amanda Klein: Datafolha e ruas indicam disputa dura para Lula

A mais recente pesquisa Datafolha e as manifestações em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ocorridas neste domingo (3) apontam para uma disputa acirrada entre o presidente Lula (PT) e seus adversários de direita na corrida presidencial de 2026, avalia a apresentadora Amanda Klein, na edição do Mercado Aberto de hoje, no Canal UOL.

Os números são mais favoráveis a Lula do que eram há um mês, mas estão longe de trazer conforto ou convicção de vitória. Segundo pesquisa Datafolha divulgada no fim de semana, a aprovação de Lula não mudou de junho para julho. Ficou rigorosamente estacionada, com 29% de ótimo e bom e 40% de ruim e péssimo.

A boa notícia para o petista é que ele larga na frente de todos os candidatos de direita no primeiro turno e ampliou a vantagem no segundo turno. Mas ainda está em situação de empate técnico com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.

Amanda Klein

Amanda Klein destaca ainda outros nomes que cresceram segundo o Datafolha.

Na pesquisa, há novidades interessantes como a competitividade de Alckmin, que se aproxima de Haddad na disputa pelo espólio do petista. E o bom desempenho de Ratinho Junior, governador de direita mais pragmático e que evita aproximação excessiva com Bolsonaro.

Depois de Tarcísio, o paranaense é o que se sai melhor, bem à frente dos governadores de Minas Gerais, Romeu Zema, e de Goiás, Ronaldo Caiado.

O domingo de manifestações bolsonaristas pelo Brasil levou um número considerável de pessoas às ruas. Em São Paulo, foram 37 mil segundo contagem da USP, três vezes mais que o protesto de junho, mas menos que o ato de abril.

Amanda Klein

