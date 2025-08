Alckmin: médias e grandes empresas querem benefícios do 'Acredita Exportação'

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, declarou hoje que o governo está avaliando o impacto fiscal do pedido de médias e grandes empresas para enquadramento no programa "Acredita Exportação". Ele não deu indicativo sobre eventual atendimento desse pleito.

A política foi sancionada pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, na semana passada. Hoje, apenas micro e pequenas empresas podem receber o equivalente a 3% de suas receitas com vendas externas, por meio de compensação com tributos federais ou de ressarcimento direto.

O plano de contingência estará pronto em questão de dias, disse o vice-presidente. "Conosco não tem pré-datado, é Pix, na hora que resolver, paga", afirmou sobre as diferentes medidas na mesa, incluindo crédito e compras governamentais, além de outras propostas. Há possibilidade de Estados e municípios locais comprarem produtos prejudicados pela tarifa de 50%.

Alckmin também afirmou que o governo brasileiro está avaliando novos mercados para escoamento dos produtos exportados para os Estados Unidos, em face da sobretaxa confirmada por aquele país na semana passada.

Acompanhado do ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, eles se reuniram com representantes do agronegócio brasileiro nesta tarde, na sede do MDIC. Ele explicou que a mesa diminuiu de tamanho, porque alguns setores, como o do suco de laranja, já foram excluídos da sobretaxa.

Além da redução da alíquota e/ou da ampliação da lista de isenção, Alckmin disse ter conversado com os setores sobre a possibilidade de abertura de novos mercados. "A Apex (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos) vai se concentrar também neste mercado", disse o vice-presidente, ao lado do ministro da Agricultura. "Nós temos uma possibilidade muito boa com União Europeia e Reino Unido, porque lá atrás houve bloqueio por questão sanitária, que pode ser superada", completou.

O ministro Fávaro, por sua vez, disse que há 398 novos mercados. "A gente, então, enxerga algumas oportunidades para ampliar isto neste momento. São mercados importantes que estão gradativamente na fila de finalizar o protocolo sanitário", afirmou.

Ele citou como exemplo a retomada da exportação de pescado para o Reino Unido e para a comunidade europeia.

"É um processo que a gente vai intensificar para minimizar os impactos e isso é estruturante, porque coloca o Brasil, cada vez mais, nas oportunidades internacionais", defendeu o titular da Agricultura.