Bandeira tarifária vai limitar alívio de 'bônus' no valor das contas de luz

Os brasileiros terão uma surpresa positiva e outra negativa ao abrir as contas de luz deste mês de agosto. O cenário considera que os descontos estimados com a distribuição do "Bônus de Itaipu" serão neutralizados pela cobrança da taxa adicional devido ao acionamento da bandeira tarifária vermelha patamar 2.

O que aconteceu

Contas de luz terão desconto por "Bônus de Itaipu". O benefício será deduzido do valor das tarifas dos consumidores comerciais e rurais que tiveram consumo inferior a 350 quilowatts-hora (kWh) em pelo menos um mês do ano passado. Os descontos serão aplicados como crédito nas faturas emitidas até o dia 31 de agosto.

Redução média das contas de luz será de R$ 11,59. A estimativa apresentada pela Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) considera que o abatimento chegará às tarifas de 97% dos consumidores residenciais e rurais. O valor dos descontos será descrito nas faturas com a inscrição "Bônus Itaipu".

Abatimento resultou na previsão de deflação. Após a Aneel revelar que o benefício seria pago, o mercado financeiro atualizou as expectativas para o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) deste mês. Com o alívio estimado, as projeções apontam para a queda de 0,4% do índice, resultado que pode representar a primeira deflação nacional desde agosto de 2024 (-0,02%).

O bônus não faz a conta de energia cair permanentemente. É somente um alívio temporário.

André Braz, coordenador dos índices de preços do Ibre/FGV

Descontos resultam do desempenho da hidrelétrica. O abatimento resulta do saldo excedente de receitas e despesas da Usina de Itaipu em 2024. Do total, R$ 365 milhões foram utilizados para quitar o déficit da Conta de Comercialização de Itaipu deste ano e os demais R$ 656,6 milhões serão abatidos das contas de luz, com o adicional de R$ 53,7 milhões de rentabilidade do valor desde o ano passado.

Custo adicional

Bandeira tarifária vai inibir impacto positivo do "bônus". A Aneel informou na semana passada o acionamento do patamar 2 da Bandeira Vermelha para este mês. A medida eleva as contas de luz em R$ 7,87 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos. No mês passado a cobrança extra foi de R$ 4,46.

Alteração é justificada pelo baixo volume dos reservatórios. A adoção da bandeira de maior custo extra ocorre com a redução da geração de energia nas usinas hidrelétricas. "Esse quadro eleva os custos de geração de energia, devido à necessidade de acionamento de fontes mais caras, como as usinas termelétricas", explica a reguladora.

Cobrança extra vai limitar alívio do benefício de Itaipu. André Braz, coordenador dos índices de preços do Ibre/FGV (Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas) avalia que o efeito da bandeira vermelha patamar 2 é suficiente para impedir uma queda mais expressiva das tarifas de energia elétrica neste mês.

Por conta do bônus de Itaipu, as contas de energia de agosto podem cair algo em torno de 4,5%. Essa queda vai compensar a prática da bandeira vermelha patamar 2 neste mês.

André Braz, coordenador dos índices de preços do Ibre/FGV

Futuro

Surpresas também vão impactar a inflação de setembro. Com a bandeira tarifária a ser aplicada no mês ainda desconhecida, os analistas já projetam um ganho de fôlego do índice oficial de preços com a recomposição das cobranças. "A partir de setembro a gente vai ter uma visão mais clara do efeito líquido da bandeira vermelha patamar 2", diz Braz ao prever aumento entre 2,5% e 3% das tarifas.

Projeções apontam para cenário otimista até o fim de 2025. Sem efeitos climáticos adversos, Braz avalia que a primavera e o verão chuvosos reduzirão os efeitos da bandeira tarifária vermelha, anulando o custo extra das contas de luz. "Isso deve restabelecer o nível dos reservatórios e permitir que, até o final do ano, sejam adotadas bandeiras tarifárias menos onerosas, ou até mesmo não seja preciso usar a bandeira a partir de outubro", observa ele.

Retomada do volume de chuvas excluirá as cobranças extras. "Esperamos terminar o ano sem nenhuma bandeira tarifária que adicione valor na energia", avalia Braz. "É provável que a bandeira tarifária esteja verde em dezembro. Se isso acontecer, todo esse aumento acumulado desaparece e a inflação do ano ficará sem esse efeito atual. O consumidor só pagou mais caro uns meses, mas depois a tarifa voltou ao normal", complementa ele.