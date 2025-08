Restaurantes dos EUA pedem isenção de café e carne para proteger empregos

O setor de restaurantes dos Estados Unidos prevê dias difíceis após a implementação das tarifas estipuladas pelo presidente Donald Trump e cobra a isenção das taxas sobre alimentos e bebidas, como carnes e café. A expectativa da associação que representa o setor é que a taxação vai aumentar o preço dos alimentos do cardápio e ameaçar "milhões de empregos".

O que aconteceu

Entidade que representa os restaurantes nos EUA critica política comercial de Trump. A NARA (Associação Nacional de Restaurantes, na sigla em inglês) avalia que as tarifas impostas contra produtos de diversos países ameaçam o custo de alimentos e bebidas populares nos estabelecimentos.

Essas mudanças podem aumentar os preços de itens populares em restaurantes, como café e hambúrgueres, e elevar os preços de muitos outros ingredientes essenciais para o cardápio.

NARA, em nota

Custo elevado dos produtos alimentícios coloca a atividade em risco. A presidente da NARA, Michelle Korsmo, afirma que as tarifas vão agravar a difícil situação de manter as unidades abertas no país. "Operar um restaurante está se tornando cada vez mais difícil devido à pressão econômica e regulatória e ao aumento de quase 5% nos custos de alimentos no atacado desde o ano passado", ressalta ela.

Associação teme que o encarecimento dos alimentos deixe as mesas vazias. Com a previsão das margens ainda mais apertadas, Korsmo projeta que os estabelecimentos vão precisar repassar os custos e correr o risco de perder clientes. " Menos pessoas jantando fora prejudicam um setor que sustenta milhões de empregos e economias locais.

Michelle Korsmo, presidente da NARA

NARA cobra que Trump promova "acordos comerciais sensatos" e isenções. Diante das perspectivas adversas, a associação ressalta que alimentos e bebidas não são os principais determinantes dos déficits comerciais que os Estados Unidos têm com outros países. "Defendemos veementemente a isenção de alimentos e bebidas das negociações tarifárias", destaca a entidade ao dizer que a medida será a única forma de "proteger pequenas empresas, preservar empregos e manter a alimentação fora de casa acessível para as famílias.