Negociação do tarifaço de Trump vai começar só agora, avalia líder do PT

A negociação contra o tarifaço de Donald Trump só vai começar agora, avaliou Rogério Carvalho (SE), líder do PT no Senado, em entrevista ao Mercado Aberto de hoje, no Canal UOL. O parlamentar integrou a comitiva brasileira que viajou aos Estados Unidos para conseguir apoio contra a medida do governo americano.

Fica o aprendizado que, em situações tensas como esta, cabe ao país à liderança, manter a tranquilidade e continuar buscando os caminhos da negociação. Ou seja, ter uma postura serena, firme, de autopreservação e busca do entendimento. Geralmente vai dar mais resultados do que prejuízos.

Vai ter ainda outros desdobramentos, acho que a negociação só vai iniciar a partir de agora. Também ficou claro que a demanda dos empresários é o que mais sensibiliza o presidente americano. Foi baseado nisso que ele recuou da sobretaxação ampla, porque isso comprometeria setores inteiros da economia americana.

Rogério Carvalho, senador e líder do PT na Casa

Após Donald Trump confirmar a sobretaxa de 50% para as exportações do Brasil, o governo Lula tentará ampliar a lista de exceções para poupar mais empresas. As negociações devem se arrastar ainda por um longo período.

Brasil pode ter de abrir mercado aos EUA, analisa diplomata

O diplomata e ex-negociador comercial José Alfredo Graça Lima acredita que o Brasil pode ter de abrir mercado para produtos dos Estados Unidos em negociações futuras. Ele deu a declaração também em entrevista ao Mercado Aberto.

Nós não sabemos que forma vai tomar esse acordo, ou essas sinalizações que já foram feitas com relação à Indonésia, às Filipinas, mas o que nós sabemos é que elas envolvem compromissos desses países de abrir mercado para produtos americanos. Isso não tem sido o caso do Brasil.

Diferentemente do que se esperava, os 50% foram drasticamente reduzidos com as exceções. Exceções para setores absolutamente cruciais para o comércio com os Estados Unidos, tais como Embraer, suco de laranja.

O suco de laranja, se tivesse sido barrado, estaria totalmente desarticulado. Seria uma perda irreparável ou reparável a custos altíssimos.

O que me surpreende também nessa ordem executiva emitida anteontem é o fato de não envolver nenhum compromisso por parte do Brasil.

José Alfredo Graça Lima, diplomata e ex-negociador comercial

O Mercado Aberto vai ao ar de segunda a sexta-feira no UOL às 8h, com apresentação de Amanda Klein, antecipando os principais movimentos do mercado financeiro.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: