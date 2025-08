Haddad quer falar com secretário americano antes de Lula ligar para Trump

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, achou "ótimo" que o presidente americano, Donald Trump, espere apenas uma ligação do presidente Lula (PT) para tratar do tarifaço formalizado pelos Estados Unidos na última quarta-feira. Haddad, no entanto, pretende manter contato em breve com o secretário americano do Tesouro, Scott Bessent, e prefere que Lula só fale com Trump depois dessa conversa.

O que aconteceu

"Ele pode falar comigo quando quiser", disse Trump ao ser questionado sobre um acordo com o Brasil. Ele acrescentou que "as pessoas que estão comandando o Brasil têm feito a coisa errada".

Haddad gostou da primeira resposta de Trump. "Eu acho ótimo, né? E a recíproca, eu tenho certeza, que é verdadeira também. O presidente Lula estaria disposto a receber um telefonema dele quando ele [Trump] quisesse", afirmou o ministro no início da noite de hoje ao deixar a sede do Ministério da Fazenda.

Ele ressalvou, no entanto, que é "muito importante a gente preparar esse encontro". "Hoje, mais uma vez, eu tive contato com a equipe do Scott Bessent para a gente fazer uma reunião na semana que vem", afirmou. "Finalmente vou ter uma reunião mais longa e mais focada na decisão até aqui unilateral dos Estados Unidos."

Para o ministro, essa conversa deve anteceder à de Lula e Trump. "Mas temos que preparar esse terreno, uma vez que o Brasil está num ponto fora da curva em relação ao resto do mundo, por razões políticas. Nós entendemos que as relações comerciais não devem ser afetadas por avaliações políticas de qualquer natureza. E tenho certeza que uma conversa com o secretário Bessent vai eventualmente pavimentar o caminho de um encontro, se for da conveniência dos dois presidentes."

A reunião com o Bessent é muito importante porque está sob a alçada do secretário do Tesouro a lei que disciplina essa coisa de contas correntes, de autoridades e tudo mais. Então vale a pena uma conversa com o Bessent antes para esclarecermos ao secretário, sobretudo, como funciona o sistema judiciário brasileiro. Eu não estou aqui colocando condições, porque quem decide isso é o presidente Lula.

Fernando Haddad, ministro da Fazenda

Embora a reunião esteja prevista para semana que vem, a agenda não está fixada. "Primeiro vamos nos falar, eventualmente por telefone, virtualmente. Mas eu creio que haveria a necessidade de uma reunião mais longa, porque são muitos temas a serem tratados", disse.

Isso aqui é prioridade do Ministério da Fazenda. Eu estou disponível. Já disse e repito: o Brasil nunca saiu da mesa de negociação. A questão é agendar. Não tem nenhum problema em recebê-lo aqui ou ir para lá.

Fernando Haddad, ministro da Fazenda

Haddad também pretende tratar da lei Magnitsky, que impôs sanções ao ministro do STF Alexandre de Moraes. A lei permite a Washington punir estrangeiros por violações de direitos humanos e práticas de corrupção. "Ele [Bessent] é a autoridade competente para aplicar a ordem executiva. Então, também aí, nós vamos poder esclarecer como funciona o sistema judiciário brasileiro, porque há muita desinformação a respeito disso", afirmou.

Lula 'executa' promessas

Depois da coletiva, Haddad discursou no 17º Encontro Nacional do PT, onde falou da dificuldade de governar. Segundo o ministro, "tudo é uma construção complexa" porque o governo não tem maioria no Congresso. "Fiz um exercício um mês atrás de reler o plano de governo, o que nem sempre a gente faz", afirmou. "Eu me surpreendi com o quanto nós avançamos em relação a nossas próprias expectativas."

Ele citou projetos prometidos que foram aprovados, como o reajuste real do salário mínimo. Também mencionou o aumento nos repasses para saúde e educação e a forma como os cortes no orçamento agora são feitos. "Dessa vez, quem vai pagar a conta é o rico no imposto de renda, e não o pobre no orçamento", afirmou. "Começamos uma politica de restituição dos direitos vilipendiados nos últimos sete anos que antecederam Lula."