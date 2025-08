Fundação oferece curso gratuito de panificação em SP com emprego garantido

A Fundação Bunge abriu inscrições para o projeto "De Grão em Pão", que oferece formação gratuita em panificação e confeitaria a pessoas a partir de 18 anos em situação de vulnerabilidade social. As vagas são para a cidade de São Paulo.

O que aconteceu

As inscrições foram abertas na última segunda-feira (28). São 20 vagas no total, e a formação, prática e teórica, dura quatro meses e acontece entre agosto e dezembro.

Os interessados em concorrer a uma vaga devem preencher o formulário disponível em https://forms.office.com/e/5tSiwFyKkZ, até o dia 8 de agosto. As aulas, realizadas em parceria com o Senai, serão ministradas no Senai Barra Funda.

Emprego garantido e bolsa auxílio. Durante o curso, os alunos recebem uniforme, material didático, bolsa auxílio e formação socioemocional para auxiliar no planejamento profissional. Após a conclusão das aulas, os participantes serão conectados a vagas de trabalho em padarias no regime CLT e com salários compatíveis com o mercado.

Além de São Paulo, o De Grão em Pão também é oferecido em Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Recife (PE) e Rio de Janeiro (RJ), mas as inscrições para este semestre já encerraram. A previsão do projeto é formar sete turmas até dezembro e capacitar e empregar 140 profissionais.

O setor está em expansão e faturou R$ 153,36 bilhões no país só em 2024, cifra R$ 14,82 bilhões superior à do ano anterior, segundo dados da Associação Brasileira da Indústria da Panificação e Confeitaria (Abip). A indústria de panificação empregou 3 milhões de trabalhadores em 2024, mas ainda existe uma escassez de mão de obra de 140 mil vagas.