INSS emite alerta sobre golpe e diz que não faz ligações para pedir dados

O Governo Federal, através do Ministério da Previdência Social, divulgou informações para alertar sobre tentativas de golpes envolvendo o nome do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS.

O que aconteceu

O INSS esclarece que não liga da central telefônica 135 aos cidadãos para pedir dados, avisar sobre a necessidade de realização de Prova de Vida ou mesmo para tratar sobre o recebimento de valores descontados indevidamente. "Se receber ligação de alguém se identificando como servidor do INSS e pedindo dados, desconfie e desligue imediatamente", alerta.

A central do INSS existe para que os cidadãos possam tirar dúvidas e acessar serviços, esclarece o comunicado. O contato funciona de segunda a sábado, das 7h às 22h.

O INSS pede atenção para ligações de números que tentem se passar pela Central 135. Segundo o órgão, 'há muitos relatos de tentativas de golpes envolvendo ligações de números como 11135, 00135, dentre outros'. "Nesses casos, qualquer semelhança com o 135 não é mera coincidência. É golpe", complementa.

INSS liga para reagendar atendimento, mas de outro número

O INSS explica ainda que só liga para o segurado para remarcar, confirmar ou antecipar atendimento, em especial de perícia médica e avaliação social. Porém, o número usado é o (11) 2135-0135, que não recebe chamadas e nem possui WhatsApp. "Além do (11) 2135-0135 que o INSS utiliza para chamadas, há também aquele que utiliza para envio de mensagem SMS: 28041".

O que fazer para evitar golpes