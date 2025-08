Dólar recua a R$ 5,54 com tarifas e dados mais fracos dos EUA

O dólar passou a operar em queda hoje após a divulgação de dados mais fracos do mercado de trabalho nos Estados Unidos. No radar dos investidores, estão ainda a mais recente rodada de tarifas comerciais anunciada por Donald Trump, a resposta do governo brasileiro e o desempenho da indústria em junho.

Dólar

Às 10h27 o dólar caía forte, em 1,18%, cotado a R$ 5,535. A moeda norte-americana abriu o dia em alta, vendida a R$ 5,62, mas passou a cair no mercado à vista.

O ajuste acompanha a perda de força da divisa norte-americana e dos juros dos Treasuries após os dados do mercado de trabalho dos EUA, incluindo a criação de empregos aquém do esperado em julho. Os empregos de junho e maio também sofreram forte revisão para baixo, com a retirada de 258 mil empregos anteriormente estimados pelo Departamento do Trabalho americano. A economia dos Estados Unidos criou 73 mil empregos em julho, em termos líquidos, segundo relatório publicado nesta sexta-feira, 1º.

Antes do recuo, a moeda norte-americana subia ante o real, até R$ 5,6284, uma alta de 0,49%. O movimento indicava a cautela com o tarifaço do presidente dos Estados Unidos e a pressão política contra o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), Alexandre de Moraes.

Bolsas

As páginas de atualização de cotações do Ibovespa estão fora do ar na manhã de hoje, por conta de um problema técnico. Segundo a B3, a origem da falha está sendo investigada, mas as ações seguem em operação. Até as 11h27, a abertura do índice ainda não havia sido divulgada e constava o horário de fechamento do mercado desta quinta-feira (31). A abertura é prevista para às 10h.

As Bolsas asiáticas fecharam em baixa nesta sexta-feira, após o presidente dos EUA, Donald Trump, emitir decreto impondo tarifas para dezenas de parceiros comerciais. Liderando as perdas na Ásia, o índice sul-coreano Kospi sofreu um tombo de 3,88% em Seul, a 3.119,41 pontos, em sua maior queda diária em quatro meses, enquanto o Hang Seng caiu 1,07% em Hong Kong, a 24.507,81 pontos, o Nikkei recuou 0,66% em Tóquio, a 40.799,60 pontos, e o Taiex registrou baixa de 0,46% em Taiwan, a 23.434,38 pontos.

Na China continental, o índice Xangai Composto caiu 0,37%, a 3.559,95 pontos. O menos abrangente Shenzhen Composto ficou praticamente estável, com alta marginal de 0,02%, a 2.175,49 pontos, também na esteira de novos dados fracos de atividade manufatureira do país.

Na Oceania, a Bolsa australiana ficou no vermelho pelo segundo pregão consecutivo, com baixa de 0,92% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 8.662,00 pontos.

As Bolsas europeias operam em baixa firme na manhã desta sexta-feira. Por volta das 11h (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 registrava queda de 2,07%, a 534,80 pontos. No mesmo horário, o índice DAX, da Alemanha, caía 2,78%. O índice CAC 40, que reúne as 40 mais importantes empresas francesas, caía 3,06%. O índice americano S&P caía 1,76%, enquanto o Dow Jones recuava 1,67%.

O que aconteceu

A Casa Branca anunciou ontem à noite uma lista de tarifas recíprocas ajustadas para 69 parceiros comerciais, de 10% a 41%, que entram em vigor no dia 7 e não mais hoje. A lista inclui aliados estratégicos dos EUA, como Canadá, Índia, Taiwan e Suíça. O documento também menciona a cobrança de 10% para o Brasil, que se somará à tarifa adicional ad valorem de 40% sobre certos produtos brasileiros.

O movimento representa uma escalada nas tensões geopolíticas e econômicas, especialmente num momento em que os Estados Unidos tentam conter a inflação e manter o crescimento. A decisão gerou reações imediatas nos mercados internacionais, com temores de retaliações e efeitos negativos sobre as cadeias globais de produção.

O governo Lula decidiu evitar uma retaliação imediata ou o anúncio de um pacote de medidas. Em vez disso, optou por uma estratégia de comunicação gradual e pontual, alinhada ao avanço das negociações com Washington. Internamente, há avaliação de que ainda existe margem para negociação, especialmente porque o secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, mencionou que "recursos naturais" poderiam ser excluídos da lista de tarifas.

Por aqui, o mercado também repercute o crescimento da indústria, que rompeu dois meses seguidos de queda. A produção industrial brasileira registrou leve alta de 0,1% em junho, na comparação com maio, segundo dados divulgados hoje pelo IBGE. O avanço, embora modesto, interrompe dois meses consecutivos de retração, quando o setor acumulou queda de 1,2%. Apesar do crescimento, a indústria ainda não recuperou totalmente as perdas recentes. Na comparação com junho de 2024, o desempenho foi negativo: queda de 1,3% na produção.

*Com Estadão Conteúdo