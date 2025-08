Amanda Klein: Trump ressuscita Lula, e mercado não gosta

Ao oficializar as tarifas impostas aos produtos do Brasil, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, viu sua estratégia falhar: a medida atingiu o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e recuperou politicamente o presidente Lula (PT), analisou a apresentadora Amanda Klein no Mercado Aberto de hoje, no Canal UOL.

Ontem, pesquisa Atlas/Intel Bloomberg mostrou que, pela primeira vez em 2025, Lula tem aprovação maior que a desaprovação. É empate técnico. 50 gostam. Outros 50, não. Mas, no filme, a desaprovação está caindo pela segunda vez consecutiva e a aprovação, subindo. Se a eleição fosse hoje, Lula venceria todos os nomes da direita. No Datafolha, 89% acham que o tarifaço vai prejudicar a economia.

Quem está isolado no momento é o PL, e não o governo. Eduardo Bolsonaro virou figura tóxica e a família toda está queimando capital político em praça pública às vésperas da eleição e do julgamento do STF. Aliás, ninguém no tribunal vai arredar pé da condenação já praticamente contratada, dado o volume de provas, de Jair Bolsonaro. O tiro de Trump saiu pela culatra. Desviou de Lula e acertou Bolsonaro.

De quebra, o câmbio não vai disparar. É possível inclusive que ceda, já que o pior cenário não se concretizou. E, no curto prazo, frutas e carnes devem ajudar a derrubar a inflação dos alimentos. Medidas de socorro aos setores atingidos serão anunciadas em breve, com impacto fiscal menor. E o desemprego está no menor patamar da história.

O mercado, por sua vez, reagiu negativamente nesta quinta-feira (31). O dólar fechou em alta de 0,19%, cotado em R$ 5,60. Já o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores, teve queda de 0,69%, aos 133.071 pontos.

Depois de as pesquisas Atlas/Bloomberg e Datafolha apontarem que o governo Lula está se saindo melhor no tarifaço do que se imaginava, o que aconteceu? O dólar subiu, porque tem essa expectativa de que Lula segue mais competitivo para tentar uma reeleição. Já a bolsa caiu

